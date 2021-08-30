拙劣政治把戏 蓄意栽赃嫁祸 危害全球抗疫

新华社北京8月29日电 综合新华社驻外记者报道：美国国家情报总监办公室27日发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”要点，多国人士对美国将病毒溯源政治化的行径予以严厉批驳，认为所谓溯源调查报告毫无科学性与可信度，不过是借病毒溯源攻击中国的工具，美国这一行径危害全球抗疫合作。

埃及纳赛尔高等军事学院国际法教授艾曼·萨拉玛说，美国向世卫组织施压、搞政治操弄的做法由来已久。中国在病毒溯源问题上同世卫组织开展了良好合作，中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告得出了一系列重要科学结论，美方所谓的报告无视这些科学结论，目的只是抹黑中国。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，炒作新冠病毒溯源问题不过是美国政府的政治把戏。中国抗疫实践是全世界学习的榜样，美国是病毒感染和死亡人数最多的国家，企图通过病毒溯源问题混淆视听，打压中国，设法转移国内矛盾注意力。美国极力炒作“调查中国”议题，却对其自身重重疑点讳莫如深、三缄其口。对各国而言，当前最重要的是了解病毒、战胜病毒，而不是将病毒溯源作为攻击他国的政治工具。

俄罗斯科学院远东研究所俄中关系研究与预测中心首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基说，美国对中国毫无证据的指责以及将病毒溯源政治化的行径令人无法接受，其目的是试图将自身责任转嫁给中国。

哈萨克斯坦中国问题研究中心在其官网发表文章说，当前一些国家的媒体鼓吹有关新冠病毒起源的阴谋论，试图抹黑中国。此类噪音完全没有合理性，不过是为了掩盖其自身制度的低效与失败。

保加利亚索非亚大学教授、保加利亚战略管理研究所首席执行官纳科·斯特凡诺夫说，由美国情报部门发布所谓溯源调查报告，这本身就极具讽刺意味。美国在其国内的德特里克堡等有诸多实验室，既然中国武汉病毒研究所已两次接待世卫组织专家，美国是否能邀请世卫组织专家前往德特里克堡等的实验室调查呢？

巴西奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会媒体专员安德烈·洛巴托说，由美国情报部门炮制的有关全球公共卫生信息的报告毫无可信度，美国发布所谓溯源调查报告“只是抹黑中国的心理战”。

阿根廷国际问题专家、国立阿图罗·豪雷切大学教授贡萨洛·托尔迪尼表示，美方发布所谓溯源调查报告，再次将病毒溯源政治化。病毒溯源问题应当是由科学家或医学专家研究的课题，不应成为美国情报界或政界攻击他国的借口。

赞比亚赞中友好协会秘书长弗雷德里克·穆特萨表示，美国在病毒溯源问题上搞有罪推定、政治操弄，只会妨碍全球抗疫。美国所谓溯源调查报告要点缺乏确凿证据，如果坚持“实验室泄漏论”，美方就应该邀请各国专家到德特里克堡进行公开、透明的调查。

在几内亚卫生专家卡巴·凯塔看来，美国情报部门发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”是将病毒溯源当成攻击中国的借口。中国多次向非洲国家援助疫苗，为全球抗疫作出卓越贡献。借病毒溯源攻击他国，无益于改善新冠疫情肆虐的现状。

叙利亚政治问题专家加桑·优素福表示，美国动用情报部门介入病毒溯源，这具有浓厚政治色彩，破坏了国际社会抗疫合作。政治动机无法替代科学依据，与其指责他国，美国更应关注自身抗疫并积极维护国际合作。

（参与记者：赵宇鹏、黎华玲、李奥、陈威华、赵焱、倪瑞捷、林浩、吴丹妮、郑一晗、郑扬子、张继业）