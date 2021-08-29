各地疫情速览：8月28日新增确诊病例33例 本土病例零新增

人民网北京8月29日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月28日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例33例，均为境外输入病例（云南17例，上海5例，天津4例，广东3例，江苏2例，福建1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例119例，解除医学观察的密切接触者1962人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例641例（其中重症病例8例），现有疑似病例1例。累计确诊病例8261例，累计治愈出院病例7620例，无死亡病例。

截至8月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1259例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例88924例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94819例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1161449人，尚在医学观察的密切接触者24381人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察23例（境外输入22例）；尚在医学观察的无症状感染者446例（境外输入374例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28123例。其中，香港特别行政区12100例（出院11782例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院60例），台湾地区15960例（出院13674例，死亡833例）。