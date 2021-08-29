云南新增境外输入新冠肺炎确诊病例17例

中新网8月29日电 据云南卫健委官方微信消息，8月28日0时至24时，云南省新增境外输入新冠肺炎确诊病例17例、无症状感染者1例。确诊病例治愈出院18例，无症状感染者解除医学观察2例。

截至8月28日24时，云南省现有确诊病例251例(本土22例，境外输入229例)、无症状感染者40例(境外输入)，均在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：男，48岁，中国籍，轻型；

确诊病例2：男，32岁，中国籍，轻型；

确诊病例3：男，21岁，中国籍，轻型；

确诊病例4：男，31岁，中国籍，轻型；

确诊病例5：女，26岁，中国籍，普通型；

确诊病例6：男，19岁，中国籍，轻型；

确诊病例7：男，27岁，中国籍，轻型；

确诊病例8：男，22岁，中国籍，轻型；

确诊病例9：男，29岁，中国籍，普通型；

确诊病例10：男，34岁，中国籍，普通型；

确诊病例11：男，38岁，中国籍，普通型；

确诊病例12：男，19岁，中国籍，轻型；

确诊病例13：男，28岁，中国籍，轻型；

确诊病例14：男，31岁，中国籍，普通型。

上述14人近期居住在缅甸。8月1日-27日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月28日新冠病毒核酸检测结果阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型5例、轻型9例，缅甸输入)。

确诊病例15：男，36岁，中国籍，轻型；

确诊病例16：男，56岁，中国籍，轻型；

确诊病例17：男，42岁，中国籍，轻型。

上述3人近期居住在印度尼西亚。8月13日－27日自航空入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月28日新冠病毒核酸检测结果阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(均为轻型，印度尼西亚输入)。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：男，34岁，中国籍。

近期居住在老挝。8月6日自航空入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月28日新冠病毒核酸检测结果阳性，转运至定点医院隔离诊治，结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(老挝输入)。