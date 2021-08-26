各地疫情速览：8月25日新增确诊病例26例 其中本土病例3例

人民网北京8月26日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例26例，其中境外输入病例23例（广东9例，云南7例，上海3例，天津1例，辽宁1例，浙江1例，福建1例），本土病例3例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例104例，解除医学观察的密切接触者3119人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例695例（其中重症病例10例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8178例，累计治愈出院病例7483例，无死亡病例。

截至8月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1497例（其中重症病例14例），累计治愈出院病例88600例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94733例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1159654人，尚在医学观察的密切接触者28776人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察24例（境外输入21例）；尚在医学观察的无症状感染者467例（境外输入389例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28076例。其中，香港特别行政区12074例（出院11772例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15939例（出院13626例，死亡830例）。

8月25日0—24时新增本土病例情况：

云南新增新冠肺炎本土确诊病例3例

据云南卫健委消息，8月25日0时至24时，云南省新增新冠肺炎本土确诊病例3例。

确诊病例8：女，20岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例9：男，2岁，中国籍，轻型；

确诊病例10：女，33岁，缅甸籍，轻型。

上述3人为8月11日确诊病例8的密切接触者，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月25日在集中隔离点核酸检测结果为阳性，用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

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