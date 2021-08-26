核酸证明、进出校门管理、疫苗接种部署……秋季开学校园防疫国家做出这些新调整

近期，全国多地陆续公布了秋季开学时间，结合当前全国疫情形势和学校秋冬季传染病防控特点，国家卫健委、教育部近日印发了高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）。

与此前发布的第三版技术方案相比，第四版技术方案在返校要求、进出校门管理、校园活动管理、重点环节管控方面进行了调整和增补，提出明确要求。

高校：师生员工开学前需持48小时内核酸检测阴性证明

返校方面，新版方案要求高校师生员工开学前需持48小时内核酸检测阴性证明，途中做好个人防护措施，到校后根据当地防控要求可再分批进行核酸检测。境外师生员工未接到学校通知一律不返校，返校时按照我国相关政策要求接受管理。

进出校园方面，新版方案要求严把校门关，师生员工入校时严格进行身份核验和体温检测，外来人员还需查看健康码、行程卡。合理设置快递收发点，加强对外卖配送和快递人员核查、登记与管理（包括姓名、单位、来访部门和人员、车号等），加强冷链食品包装、邮快件预防性消毒。

记者梳理发现，结合近期重点单位和重点人群疫情防控要求，新版方案对加强公共场所、食堂卫生、宿舍、活动管理进行了增补和详细规定。

其中包括：“高校开学典礼等重大活动原则上应安排在室外举办”“大型室内聚集性活动非必要不组织”“学生宿舍严禁外来人员入内”。

此外，在落实健康教育部分，新版方案增加了：积极倡导碎片化健身活动，静态工作学习1小时，起身活动10分钟；把传染病防控知识与技能等内容纳入“开学第一课”……

对于秋季开学后高校疫苗接种部署，新版方案提到，推进无禁忌症、符合接种条件的师生员工接种新冠病毒疫苗。

“教育系统疫情防控有其特殊性，学生基数大、人群密集、空间密闭，推进疫苗接种要作为当前校园疫情防控的重要措施。”教育部体育卫生与艺术教育司副司长刘培俊说。

中小学：应接尽接，做好适龄人群新冠病毒疫苗接种

与高校返校要求略有不同，对于中小学，新版方案提到，低风险地区师生员工经学校审核健康状况符合当地疫情防控要求后即可返校。暑期有出境、到过中高风险地区或其他特殊情况的师生员工，返校前须提供48小时内核酸检测阴性证明。

进出校门方面，新版方案要求，中小学全面把控所有进出校园通道，实行校园相对封闭管理，做到专人负责、区域划分合理、人员登记排查记录齐全。校外无关人员一律不准进校。

最近按照全国新冠病毒疫苗接种的总体部署，各地都在有序推进12至17岁人群新冠病毒疫苗接种工作。在中小学新冠疫苗接种部署上，新版方案强调应接尽接，做好适龄人群新冠病毒疫苗接种工作，合理规划接种进度。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆提示，儿童和青少年都是新冠肺炎易感人群，推进未成年人疫苗接种主要有四方面考虑：一是随着疫情的持续，一些疫情比较严重的国家，儿童患病率在不断上升； 二是感染患儿中出现了一些重症，也有个别儿童死亡的情况； 三是只要感染了新冠病毒就是一个传染源，从管控传染源角度，儿童也要加强管理； 四是全球疫情仍未得到控制，建立起群体免疫屏障，儿童和青少年接种是不可或缺的一部分。

“目前根据对不良反应的监测分析，儿童和青少年接种新冠疫苗不良反应的发生率不高于18岁以上成人。”王华庆说。

在整治环境部分，对比第三版技术方案，记者发现，新版方案新增了对学校饮食饮水安全的规定，强调学校开学前要对食堂及饮水设备设施进行彻底检查、清洁消毒，饮水设备设施应取得行业检测、监测合格资质，确保饮用水安全。检查学校食堂食品原材料的安全性。加强冷链食品包装、邮件预防性消毒。

校园活动管理方面，新版方案提到，校园聚集性活动非必要不举办，确有必要举办的活动，报当地教育部门批准，压缩规模、缩短时间、控制人流、保持距离。

同时，学校要保证学生体育锻炼时间，每天校内、校外各1小时体育活动；当天没有体育课，学校要在课后组织学生进行集体体育锻炼。

新版方案提示，学校所在县（市、区）范围内没有中高风险地区，师生上课时可不佩戴口罩。

托幼机构：教师、保育员等要相对固定，从严控制开展儿童聚集性活动

新版方案托幼机构返园要求与中小学大致相同：低风险地区教职员工和幼儿经园方审核健康状况符合当地疫情防控要求后即可返校。从境外、中高风险地区返园或其他特殊情况教职员工和幼儿返园前须提供48小时内核酸检测阴性证明。

托幼机构疫情防控保护的是年龄小、抵抗力差的幼儿。根据幼儿年龄特点，新版方案要求，托幼机构实行园内相对封闭管理，无关人员一律不准进园。家长接送幼儿严格按照托幼机构接送时间安排错时出行，防止出现托幼机构周围交通拥堵和园门口人群聚集。家长接送幼儿不入园。

园内活动管理上，新版方案强调，教师、保育员等要相对固定，减少在不同群体间流动重叠。要根据疫情形势、国家和属地疫情防控政策，从严控制开展儿童聚集性活动，不组织大型聚集性活动。

为确保幼儿膳食营养卫生，新版方案要求，严控进货渠道，食品等原料从正规渠道采购，保证来源可追溯。加强饮食饮水卫生管理，严把食品质量关，严格执行食品进货查验记录制度。

北京大学儿童青少年卫生研究所教授马军提示，秋冬季节是呼吸道传染病的高发季节，托幼机构防疫的难点是，幼儿如果出现秋冬季节流行性感冒或普通感冒等常见传染病，也会出现发热、咳嗽等症状，由于这些症状与新冠肺炎症状类似，所以最难的就是区别、鉴别工作，因此提高幼儿身体抵抗力是做好托幼机构疫情防控非常有效的办法。

新版方案提到，托幼机构要安排内容和形式适宜的体格锻炼，每日2小时以上的户外活动，3岁以上幼儿至少1小时的中等及以上强度身体活动。