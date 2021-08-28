违规设立分支机构，中国医药物资协会被罚停止活动1个月

新华社北京8月27日电（记者高蕾）近日，民政部对中国医药物资协会违规设立分支机构的行为作出停止活动1个月的行政处罚。

据了解，中国医药物资协会在分支机构连锁药店分会下再设立江苏药店联盟、内蒙古药店联盟、湖南药店联盟、吉林药店联盟等23个三级分支机构；在分支机构成长药店分会下再设立北京、吉林、辽宁、黑龙江等19个三级分支机构。

据介绍，上述行为违反了《社会团体登记管理条例》中“社会团体的分支机构不得再设立分支机构”“社会团体不得设立地域性的分支机构”的规定，民政部对中国医药物资协会作出停止活动1个月的行政处罚，并责令其撤销违规设立的分支机构。同时，依据《社会组织信用信息管理办法》的规定，自行政处罚决定生效之日起，民政部将该会列入社会组织严重违法失信名单。

民政部提示，各社会组织要全面完善内部管理机制，规范设立分支机构、代表机构等行为，不得设立地域性分支机构，不得在分支机构、代表机构下再设分支机构、代表机构，分支机构、代表机构不得以各类法人组织的名称命名，不得在分支机构、代表机构名称中使用“中国”“中华”“全国”“国家”等字样，开展活动应当使用冠有所属社会团体名称的规范全称。

民政部还表示，将进一步加大对此类违法违规行为的查处和曝光力度，发现一起，处理一起，绝不手软，切实维护社会组织登记管理秩序，促进社会组织健康有序发展。