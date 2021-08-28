美情报机构所谓病毒溯源调查不可能得出任何科学结论

新华社纽约8月26日电 中国驻纽约总领事馆发言人26日表示，美政府通过情报机构搞所谓新冠病毒溯源调查，本身就是反科学的，最终得出的调查报告不可能是一份基于事实和科学方法的科学报告，也不可能就病毒溯源得出任何科学的结论，只会对国际溯源和全球抗疫合作造成干扰和破坏。

美国《波士顿先驱报》8月13日发表社论表示新冠病毒溯源问题被政治化，并提到病毒污名化言论以及引发的美国排外和仇恨亚裔情绪。

总领馆发言人指出，病毒溯源是一个严肃的科学问题，必须要尊重科学，以科学为依据，理应也只能由科学家通过深入研究得出结论。世卫组织的国际专家组两次赴华开展溯源联合研究，所发布的联合研究报告是一份权威的、经得起科学和历史检验的报告，必须得到尊重和实施，今后全球溯源工作应该也只能在此基础上开展。

发言人说，正如《波士顿先驱报》社论所提到的，科学没有改变，但政治氛围变了。部分美国政客和媒体热衷搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，散播“实验室泄漏论”，企图推翻联合研究报告，这种背弃科学和真理、扭曲事实和真相的行为，是对全球科学家和科学的不尊重。

发言人强调，中方对全球溯源问题的立场是一贯的、明确的，始终支持并将继续参加科学溯源。我们反对的是政治溯源，违背世卫大会决议的溯源，以及抛弃中国-世卫组织联合研究报告的溯源。中方坚持合作抗疫，反对将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化。中国和世界各国一样，都是疫情的受害者，都希望尽快找到病毒源头，及早阻断疫情传播。

发言人说，当前德尔塔病毒引发的严峻疫情形势持续蔓延，总领馆愿继续与领区各界一道，弘扬科学精神、秉持科学态度、遵循科学规律，推进中国与领区在各领域的抗疫合作，为人类最终战胜疫情共同作出贡献。