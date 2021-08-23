处暑时节：深夜跑步、疲劳作业……这样对吗？

编者按：近年来，健康养生引起了很多年轻人的关注。然而，养生，并不简单，热衷，不等于理解。中医讲究天人相应，养生必顺四时，本期《养生指南》栏目专访北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科副主任医师闫占峰，为网友解答处暑时节相关注意事项。

处暑是二十四节气的第十四个节气，“处”意为“止”，“暑气至此而止矣”，表示炎热夏天已经结束，阳气渐收，阴气渐长，进入气象意义的秋天。

闫占峰表示，从养生看，伴随着气温逐渐下降，空气日渐干燥，人体不仅阳气容易受损，而且还容易受“燥邪”侵扰，伤及阴液，出现口鼻干燥、皮肤干燥等情况。此时，建议固护阳气，滋阴润燥，使得精气内守、蓄积能量，以应对寒冬的到来。

【秋乏怎么办？】

处暑之后，天气秋高气爽，人体出汗明显减少，水盐代谢功能逐渐恢复平衡，机体进入休整阶段，易于出现疲惫感，即“秋乏”。

一般情况下，不建议在身体已经很疲乏的状态下继续高强度工作。在条件允许的情况下，中午可以小憩一会，以缓解“秋乏”，时间尽量控制在半小时左右，不仅能够解乏，还可以保护心脏，提高机体对“秋老虎”的抵御能力。

【夜跑怎么跑？】

近年来，在城市公园、绿化带沿路等，常常有夜跑的人群。入秋是锻炼的好季节，适当的户外运动，既可以增加人体对寒热天气变化的适应性，增强呼吸系统抗病能力，又能加快新陈代谢，促进胃肠蠕动，减少便秘和厌食发生等。

需要注意的是处暑时节昼夜温差大，午间仍然炎热，室外运动宜在早晚，但不可以太晚。此时昼渐短，夜渐长，应早睡早起，避免熬夜，顺应自然规律，保证充足睡眠。

【过敏性鼻炎发作了怎么办?】

处暑时节正值秋季过敏季，部分过敏性鼻炎患者已经进入症状发作期，深受阵发性喷嚏、鼻痒、大量清涕困扰。

这类人群在户外活动时应注意佩戴口罩，并规律应用鼻腔冲洗减少过敏原对鼻腔黏膜的刺激。情况严重的，还应在医师指导下规范、系统应用抗过敏药物控制症状，可以配合中药方剂、针灸、穴位贴敷等中医药疗法对症治疗，减轻鼻部症状。

【保健小知识】

处暑时节天气由热转凉，阳气趋于收敛，人体内阴阳盛衰随之变动。在此时节应保持情志安定，神气内敛，心境平和，不急不躁，与秋日养收之道相应。

天凉之后人们食欲转佳，很多人有贴秋膘的习惯，让夏季过多的耗损在此时及时补充。但需要注意的是，“贴秋膘”需要因人而异，对于老人、儿童及脾胃功能欠佳的人群，应避免骤然摄入过多肥甘厚腻食物，以免给胃肠道带来过多负担。

建议减少生冷、寒凉、辛辣食物的摄入。秋日燥邪较重，易耗伤肺气，生冷食物会加重肺气损耗，而辛辣食物加重燥邪侵袭，二者均有可能导致过敏性鼻炎症状加重。可以适当食用百合、莲藕、银耳等，以养阴润燥，适当摄入山药、茯苓、薏米等，以补气健脾。

“秋老虎”尚存之时，应关注天气变化，适当增减衣物，多饮水，避免机体因不适应气候变化而受外邪侵袭致病。