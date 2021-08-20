给我们的“健康银行”多点积蓄（养生杂谈）

许昕用三瓶饮用水示范如何锻炼四肢平衡力；孙颖莎搬起整箱饮用水进行深蹲训练；李发彬在隔离屋里轻盈地跳柜子；全红婵揭秘水花消失术的基础是倒立……最近，奥运健儿们在隔离期间“花式”锻炼的视频火了，各种因地取材、因陋就简的锻炼方式，让人大开眼界，他们用实际行动证明了：只要想运动，哪里都是健身房。

“运动有益于健康”“健康的身体是一切幸福和快乐的源泉”这些道理人人都懂，但为什么知易行难？或许很大程度上在于，不锻炼的后果并非立时立刻就能显现。相比于工作的压力和生活的惰性，运动需求没有那么急迫——今天的工作完不成可能会挨骂，今天不追剧、不打游戏可能无法满足现时的快感，可是今天不锻炼往后还有时间，那就往后拖吧。明日复明日，明日何其多！

有一种观点很好，我们每个人从出生那天都自带了一个“健康银行”，初始存款因人而异，但是没人知道自己的银行里存了多少钱。出生后的每一天，我们都在不停地向这个银行里存钱或取钱。不健康的生活方式就像“按揭”，把明天的生命提前支取到今天享用，日积月累，等到疾病找上门来，可能悔之晚矣。

健康不容等待，运动就趁现在。但光有决心不够，还需要科学的方法和坚持的行动。不适当的运动不仅达不到锻炼效果，还可能适得其反。每个人体质不同、生活节奏不同，要想科学锻炼，需要选择适合自己的健身方式并坚持下去。

需要注意的是，科学锻炼是一整套系统工程，不仅包括选择适合自己的运动项目，还包括科学安排运动时间、确定适当的运动强度，以及运动期间的营养搭配、作息安排等一系列因素。这就要求我们了解科学锻炼的基础知识和自身特点，有的放矢地进行锻炼。在网络如此发达的当下，寻找权威来源的健身科普并不是多难的事，只要是健康方面的“有心人”，总能慢慢积累起相应的知识和技能。

健身不只是个人的大事，也是国家关心的大事。“十二五”以来，全民健身上升为国家战略，且逐渐实现长效化、制度化，中国全民健身事业实现飞跃式发展。经过多年耕耘，我国体育场地设施大幅度增加，全民健身活动丰富多彩，经常参加体育锻炼的人数比例上升。

人人都是自身健康的主角，每一次健身，都是为健康积分、向美好迈进。让我们争做健康达人，跟随生命的节拍动起来吧！