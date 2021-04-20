谷雨时节：凉水冲鼻、吃酸保养、过度“春捂” 这样做对吗？

开栏语

近年来，健康养生引起了很多年轻人的关注，且越来越多的人正加入这个浪潮，渐有全民化趋势。

然而，养生，并不简单，热衷，不等于理解。中医讲究天人相应，养生必顺四时，即日起，人民网开设“养生避坑指南”专栏，以“二十四节气”为节点，专访相关领域专家，厘清养生误区，普及科学养生知识，提升全民健康素养和水平。

本期专访北京中医药大学东直门医院耳鼻喉舌科主任医师闫占峰。

谷雨是春季的最后一个节气，源于古语“雨生百谷”之说，这个时节雨水较多，空气中湿度增加。而近期因鼻炎前来就诊的患者也日益多了起来。

鼻炎患者数量的增加其实也与谷雨这一特殊的节气有关系，谷雨时节空气潮湿，牡丹盛开，柳絮飞舞，不论南北方都有谷雨赏花的习俗，“谷雨三朝看牡丹”便是如此。而空气中漂浮的花粉和柳絮对于鼻炎患者来说都是十分不友好的存在。

根据二十四节气调补阴阳，闫占峰建议，一定要避开各种养生误区，如凉水冲洗鼻腔、春季宜吃酸保养、宁可多穿不可少穿等。

【凉水冲鼻可取吗？】

凉水冲洗鼻腔，临床上所说的一般是指凉的生理盐水，并不是泛指所有的凉水。而且凉水冲洗鼻腔虽然在一定程度上可以使鼻腔适应冷空气，达到提高免疫力，减少其他疾病发生的可能性，但在实际操作中也有不小的隐患存在。

冷水在突然进入鼻腔后，因为温差的关系，会导致患者的鼻腔粘膜出现不适，从而引起鼻痒、打喷嚏等症状。而且，很多患者在家中自行操作的时候没有使用生理盐水，因此很难保证冲洗鼻腔的水是洁净的，因而经常会对鼻腔粘膜造成感染，从而诱发炎症。除此之外，冷水造成的温差还可能刺激患者的颅底神经，从而引起头疼等不适的症状。

因此，一般不建议用冷水进行洗鼻，相比冷水冲鼻，更建议患者及时前往医院就医，并在医生的指导下使用正规的鼻腔清洗液正确进行鼻部冲洗。平时出门，建议戴口罩或佩戴纱巾以遮挡口鼻，减少异物进入鼻腔，刺激鼻腔粘膜。

【春季宜吃酸吗？】

中医认为春季为一年之始、阳气始发，万物以荣。肝气与春气相应，而酸味入肝，许多人就简单的理解为春天就要多吃酸味的食物，这么理解对吗？

其实这样理解不仅错了，还错的十分严重，中医名著《千金方》中就有“省酸增甘，以养脾气”的春季饮食指导。所以春季还是要减少吃酸的食物，适当增加一些甘甜的食物在日常食谱中。

谷雨时节是春季的最后一个节气，此时气温升高、雨量增加，人体难免会出现湿热，此时心脾之气逐渐旺盛，是调理身体的绝佳时机，这一时节养生当以健脾祛湿为主，增强自身的免疫力，使得自身各处的机能达到平衡。

【过度“春捂”合适吗？】

“谷雨寒死老鼠”是形容谷雨时节天气忽冷忽热的一句民谚，谷雨时昼夜温差较大，因此“春捂秋冻”这一养生观念被很多人奉为圭臬，积极践行宁可多穿不可少穿的原则，但是这样的观念其实并不完全正确。

谷雨时节虽然温差很大，但是“春捂”也需要适当，随着气温的升高，身体内热和湿气结合在一起，最易形成湿热，因此还需要注意及时增减衣物，避免火热内生。

【保健小常识】

谷雨时节正值春夏交替之际，此时人体气机发散，较易出汗，但是汗为津液所化过度出汗会影响夏季时的气血健康。因此，谷雨时节运动需要遵循“懒散形骸，勿大汗，以养脏气”的原则。

适当运动即可，不要进行剧烈、易出汗、带有竞赛性的活动，比如赛跑等，可以选择动作柔和的运动比如太极、瑜伽等，也可以选择到空气环境清新的户外踏青、放风筝等活动。

总之，谷雨时节是我们在春季进行身体调养的宝贵机会，希望大家能够抓住它，让身体调整到最好的状态迎接夏天的到来。