何以解“幽”——幽门螺杆菌的那些事儿？

一场突如其来的新冠肺炎疫情，让老百姓更加重视疾病防控。近年来，幽门螺杆菌感染的问题越来越引起人们的关注。西南医科大学附属医院消化内科副主任医师钟晓琳表示，幽门螺杆菌感染是胃炎、消化性溃疡的主要病因，也是胃癌的高危因素。

幽门螺杆菌是消化界的“明星细菌”。钟晓琳医生介绍，幽门螺杆菌是一种一端带有鞭毛的螺旋状细菌，它对人类“情有独钟”，人是它的唯一自然宿主，它是人类目前唯一一种已知的在胃内高酸环境中生存的细菌，它能够突破胃黏膜屏障，寄生于胃窦、幽门，通过口口和粪口途径传播。

钟晓琳医生说：“幽门螺杆菌不仅是慢性胃炎、消化性溃疡等多种常见消化道疾病主要致病因素，还与MALT淋巴瘤、胃癌的发生密切相关，因此被世界卫生组织列为一类致癌物。”

感染幽门螺杆菌可能会出现上腹痛、饱胀、口臭等多种临床症状，但也可能没有任何临床表现，那么我们如何判断有没有幽门螺杆菌呢？钟晓琳医生表示，可以通过胃黏膜切片染色镜检观察有没有幽门螺杆菌的存在，也可以通过血液、大便检测相应的抗体、抗原。还有一种空腹吃一粒药，吹吹气就可以检查的方法——碳13或碳14呼气试验，这种检查无痛苦、灵敏度高、特异性强，是一种无创的检查方式。

如果不幸感染了幽门螺杆菌，请不要惊慌，到消化内科就诊，让专科医生为您解“幽”。钟晓琳医生表示，通常只需要口服2周左右药物，80-90%的患者可以根除幽门螺杆菌，但是仍然有部分患者会因为治疗不正规或者耐药而根除失败，也有部分患者会发生再次感染。因此正规的治疗方案，治疗后维持良好的卫生习惯预防再次感染才能让您无“幽”无虑！

钟晓琳医生建议，预防幽门螺杆菌感染可以注意以下几个方面：勤洗手，尤其是餐前便后洗手；集体进餐时尽量实行分餐制，提倡使用公筷、公勺；注意饮食卫生，不吃生食、不喝生水，避免进食路边摊的食物；保持口腔卫生，餐具定期消毒。