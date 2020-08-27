俗话说“一场秋雨一场寒，三场秋雨不穿单”。自立秋以来，北京已经历了多次的降水天气，进入处暑节气，大家明显感觉到昼夜温差逐步加大，有的人忙着“贴秋膘”，有的人则感冒咳嗽老往医院跑。那么如何做好秋季养生呢？

早睡早起 积蓄能量

春生、夏长、秋收、冬藏是大自然的规律。“秋季养收”是指秋天气温逐渐下降，人体的阳气容易受伤，所以秋天要固护自身阳气，使得精气内守。此外，进入秋季，天高气爽，空气干燥，容易感受“燥邪”，伤及阴液，人会出现口鼻干燥、皮肤干燥等情况，所以中医学又有“秋季养阴”一说。不管是“秋季养收”，还是“秋季养阴”，实际上都是一个能量蓄积的过程，以应对寒冬的到来。

进入秋季，起居作息应作相应调整，以适应自然界的气候变化。《黄帝内经》指出：“秋三月，此谓容平，天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴。”因此，秋季在起居作息方面要特别注重，积极调整睡眠时间，早睡早起，保证睡眠质量。早睡可以顺应阳气之收，早起则可使肺气得以舒展，以防收之太过。同时避免睡觉时受寒，添加被褥，适应节气的变化。

秋季养生还要防“秋老虎”。初秋时节暑热未尽，人常表现出心烦不宁、坐卧不安、思绪杂乱等。此时更应做到作息守时、生活规律、劳逸结合。俗话说“春困秋乏”，秋季容易感到疲乏。午睡是最好的解乏方式，可以保护心脏，提高机体对“秋老虎”的抵御能力。

气温变化大 谨防四类病

秋天气温变化大，人们容易生病。秋季易犯的疾病有以下几种，需要我们多加注意：

1.感冒咳嗽。感冒咳嗽是初秋时节最容易犯的一类疾病，由于大家已经适应了夏天的生活方式，短袖短裤，冷饮冰激凌。可是到了初秋时节，特别是处暑节气以后，昼夜温差加大，一旦衣着单薄就容易受寒，出现感冒咳嗽的症状。这就是中医学讲的“形寒饮冷则伤肺”。因此秋天需要注意根据天气变化增减衣服，防寒保暖。

2.过敏性鼻炎。过敏性鼻炎最容易在换季时节复发，如早起出门上班遇到冷空气就会鼻塞、流涕、打喷嚏。对于患有过敏性鼻炎的人来说，一把鼻涕一把泪的日子实在是很痛苦。这类人群日常生活中需要注意头面部保暖，出门戴口罩、戴帽子，同时也可以经常点按迎香穴通利鼻窍。迎香穴的位置很好找，就在鼻翼两侧，鼻唇沟处。

3.皮肤干燥。对于干性皮肤的人群来说，秋季皮肤容易脱屑、没有光泽，皮肤毛孔增大，影响美观。还有的人不仅口鼻干燥，大便也干燥。为应对秋燥，在生活中我们可以抹点儿润肤的硅霜，吃一些百合、梨、藕等具有养阴生津功效的食物。有一些糖尿病患者，血糖、血压各方面控制得都挺好，但就是常常口鼻干燥，鼻腔尤甚，每年到了秋天就加重。这类人群可以试试“二根汤”。二根汤由芦根、白茅根组成，芦根可以清胃热，白茅根凉血止血，二者也都可以清肺热，生津液，利尿。芦根和白茅根按11003d12的比例用水煎服，可以有效缓解秋燥引起的多种症状。

4.肾脏疾病。立秋以后，门诊肾病患者增加。这是因为肾病患者对气温下降尤其敏感。中医讲“伤寒专打下虚人”。对于慢性肾脏病患者来讲，因抵抗力下降，更易患流感。《黄帝内经》认为：“正气存内，邪不可干，避其毒气。”“正气存内”就是强调要维护自身正气，提高免疫力，“避其毒气”就是尽量避免接触流感病毒。肾病患者秋季需要注意防寒保暖，适当运动，增强体质，少去人员密集场所。

“贴秋膘”因人而异

入秋后，民间素有贴秋膘的习俗，指的是人们此时开始进补一些高能量的食物。但实际上并非人人都需要“贴秋膘”，贴秋膘更适合于虚证人群，对于一些营养过剩人群，则不适合进补，如肥胖、代谢综合征、2型糖尿病等患者，如果盲目进补，可能会加重原发病。有的人更会出现虚不受补的情况，发生口腔溃疡、咽喉肿痛、腹胀便秘等。因此贴秋膘需要根据患者体质类型，辨证施膳。对于太阴脾虚人群，“贴秋膘”要从健脾和胃出发，不一定非要吃大鱼大肉，适合自己的才是最好的，常用药膳有鸡蛋瘦肉粥、山药芡实粥、南瓜小米粥等。对于畏寒肢冷，腰酸乏力的肾阳虚人群，可以食用当归生姜羊肉汤，养血活血，温阳补肾。对于五心烦热、潮热盗汗的肾阴虚人群，可以食用百合鸭肉汤，清热润燥养阴。

对绝大多数人群来说，秋季可以多吃一些能润燥养阴的食物，如蜂蜜、甘蔗、梨、百合、银耳等，常用药膳有百合银耳汤和雪梨汤。少食辛辣食品，如辣椒、生姜、葱等。因为辛辣太过易损伤人体阴津。水果含水分多，可以适当食用，但不可像三伏天一样，一顿就吃半个西瓜，或拿水果当饭吃。如果本身脾胃就虚寒，可以把水果蒸煮之后食用。秋天容易感冒咳嗽，我们可以吃一些有止咳化痰、理气燥湿功效的食物。比如丝瓜、冬瓜、白萝卜、橘子、山楂。

调畅情志 适度运动

每到秋天，人们常常莫名其妙地感到伤感。在《红楼梦》中，林黛玉就是在秋分时节又犯了咳疾，一天比一天重。一天傍晚淅淅沥沥地下起雨来，她拿起《乐府杂稿》，看了《秋闺怨》《别离怨》之类的诗，心有所感，写下了十分凄凉的《秋窗风雨夕》。

秋天阴阳之气分离，草木枯黄，万物开始凋敝。人们在秋季容易产生悲秋情绪，所以大家要调整好心态，不以物喜不以己悲，用饱满的热情，积极乐观地生活、工作。饮食方面可以食用黄花菜，黄花菜具有解郁安神的功效。白居易曾有诗云：“杜康能散闷，萱草解忘忧”，萱草就是黄花菜的全草，黄花菜取的是萱草的花蕾。需要注意的是黄花菜不可生食，因为其含有秋水仙碱，生食可导致腹泻、腹痛等不良反应。食用前，应先将鲜黄花菜用开水焯过，鲜黄花菜的有毒成分在高温60℃时可减弱或消失，之后再用清水浸泡两个小时以上，捞出用水洗净后再进行炒食。

缓解秋悲的另一个方法是户外运动。秋高气爽，微风拂面，最适宜登高临远。很多人退休之后养成了爬山的习惯，还有的人一边喊山一边爬山。爬山确实可以宣发肺气，愉悦身心，但也要注意运动强度，过度劳累容易引发心梗。秋季气温下降，不宜剧烈运动。因为剧烈运动会造成大汗淋漓，致津气耗散，这个时候如果受风寒，则会使毛孔闭塞，汗液不能排出，容易引发感冒，甚至落下风湿病根。