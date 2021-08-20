九价HPV疫苗为何“一针难求”

“九价已打、花呗已还、车房已买……”在各种社交平台，接种九价HPV疫苗成了人生热门“打卡”目标。九价HPV疫苗受到追捧，“一针难求”，约苗平台成了越来越多人的选择。8月19日，北京青年报记者注意到，约苗平台售卖着高价疫苗套餐，但不少消费者等到超出约定时间也没打上。

九价HPV疫苗难求

约苗中介高出原价三千元

99.7%的宫颈癌病例与感染HPV有关。HPV疫苗分为二价、四价、九价，分别预防常见的两种、四种和九种人乳头瘤病毒。而该类疫苗接种大多在医院预防接种门诊、社区卫生服务中心和有资质的民办医疗机构。

北青报记者致电了北京市朝阳区十余家免疫规划预防接种门诊，其中有八家社区卫生服务中心忙线，而可接通电话的社区卫生服务中心均表示近期没有九价疫苗。

三里屯社区卫生服务中心工作人员告知记者，九价疫苗一个月申领一次，申领下来的数量难以保证，而最近已经有两个月都没苗了。北京华信医院目前同样没有九价疫苗，工作人员建议关注该院保健科公众号，有疫苗的时候会在公众号告知，并开启网上预约。

这些线下很难约到的疫苗，却在一些约苗中介的电商销售界面标注着“现货”字样。北青报记者在某育儿淘宝旗舰店中看到，“九价HPV宫颈癌疫苗预约代订服务”这一商品月销有800多件，北京九价疫苗套餐包括有“北京九价hpv+妇科答疑 现货”“北京九价hpv疫苗预计1-2月”这两种选项。

北青报记者以消费者的身份，向其客服咨询，客服表示即便是现货城市，预计也要1个月左右开针，以医院排期和订单顺序为准，不能承诺具体开针时间。

也就是说，不管是预售还是现货，都需要等待，而具体等待时长，客服也无法给出答案。即使都需要进行等待，但现货疫苗比预计1-2月接种的疫苗套餐价格高出1000元。

据北青报记者了解，在公立渠道接种一针九价疫苗需要1298元加25元左右的注射费，三针下来也不到4000元，而中介却卖出六七千元的高价。

购买中介高价套餐

拖到逾期也打不上？

提到九价HPV疫苗，受访者彭女士的话明显变得多了起来，“疫情期间针比较难等，公立也难排，就想着多花点钱排私立。”

据彭女士介绍，今年4月，她在某育儿旗舰店购买了九价HPV疫苗套餐，当时商品描述写的是“预计3-4个月开针”。

“买完没多久就有些后悔，想不明白既然花了高价在中介买了疫苗，为什么依然要等。”彭女士说。但令她没想到的是，直到过了一开始约定的开针时间，也没人联系她，而客服的态度则是一再表示疫苗紧张，会加急反馈。彭女士有些无奈：“已经买了高价疫苗，却又不能在承诺的日期对售出的商品服务负责！白白耽误四个月时间！”

而类似彭女士这样的遭遇并不是少数。北青报记者在黑猫投诉平台以HPV为关键词进行搜索发现，共有352条结果，投诉对象几乎包括了所有提供疫苗服务的平台，包括百度健康、拼多多、京东、天猫、淘宝，以及彩虹医生、橄榄枝健康等约苗中介，投诉要求多为退款或催促安排疫苗接种时间，甚至还有消费者在投诉中指出，中介所安排的接种医院没有资质。

该消费者表示，在彩虹医生上预约私立医院HPV疫苗，是在一个疾控中心上查不到的诊所打，咨询江苏省卫健委那边，说这家诊所今年3月才批，但是只限于打新冠疫苗，不能打HPV，申请退款却要收5%的手续费。

目前国内只有三家企业

宫颈癌疫苗获批

为何九价宫颈癌疫苗这般抢手？根据国家药监局数据，目前，国内只有美国默沙东、英国葛兰素史克和我国万泰沧海三家企业宫颈癌疫苗获批，其中九价和四价的疫苗只有智飞生物代理的默沙东生产。

中国食品药品检定研究院数据显示，2017年我国HPV疫苗签发量为146万支，2018年为700万支，2019年约为1064万支，2020年上半年批签发量达到618.97万支。按照3.56亿适龄女性、每人3针计算，市场缺口超过10亿支。

而根据智飞生物2020年年报显示，2019年全年九价HPV疫苗批签发量为332.41万支；2020年全年九价HPV疫苗批签发量为506.64万支。虽然呈现增长态势，但按照中国适龄接种群体每人三针的接种程序，依然是杯水车薪，疫苗供应离满足实际需求依然有不小的缺口。

面对九价疫苗“一针难求”的局面，有业内人士分析，九价HPV疫苗之所以被如此追捧，很大程度受到了接种者从众心理的影响。互联网对于疫苗效果的“营销”、年龄限制带来的紧迫感以及疫苗本身的稀缺性所带来的心理效应，使得九价疫苗要比二价、四价疫苗更加受到“追捧”。

但世界卫生组织2017年便明确指出：现有证据表明，从公共卫生学角度，二价、四价和九价疫苗在免疫原性，预防16、18型HPV相关宫颈癌的效力和效果方面无差别，三种疫苗都可预防大多数的相关癌症。

提示

专家：二价、四价疫苗同样有效

疾病预防专家也提醒道，接种疫苗的最终目的都是为了预防宫颈癌疾病，抢不到供不应求的九价疫苗，也不妨考虑二价、四价疫苗，早接种、早预防。

中国医学科学院肿瘤医院教授赵方辉曾在接受采访时表示，引起宫颈癌的高危型人乳头瘤病毒比较明确的是十四种，其中最常见的就是16和18两种型别，这两种型别会引起80%以上宫颈癌发生。二价、四价疫苗都涵盖的是16和18型别，九价疫苗是额外增加了5种型别。二价、四价、九价，从数字上听起来感觉会差别很大，但实际上其实的差别也就是10%—15%之间，接种二价就可以大概率地避免宫颈癌发生。

本组文/本报记者 张鑫 实习记者/赵思佳