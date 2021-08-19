医生是怎么样的一群人？他们长期超负荷工作，用辛苦换来我们的安康；他们拼尽全力与死神搏斗，只要还有一线生机，就决不轻言放弃；他们用生命拯救生命，以心灵温暖心灵……这就是医生，他们敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆。

今年8月19日是第四个中国医师节。让我们通过几张照片定格下的瞬间走近医生。

2020年伊始，新冠肺炎疫情突如其来。有这样一张车票，出发时间为2020年1月18日，起点和终点分别是广州南站、武汉站。二等座，票价465.5元。除此之外，它还传递着两个更重要的信息：无座、补票；身份证号显示1936，乘车人当时已经84岁高龄。

这张车票正是建议公众“没有特殊的情况，不要去武汉”，转身自己却第一时间登上前往武汉列车的“共和国勋章”获得者钟南山的。从2020年1月18日逆行武汉，到4月下旬国内疫情基本控制，整整3个多月时间，钟南山没有完整休息过一天。

从抗击非典那一句“把最危重的病人转到我这来”，到抗击新冠肺炎疫情“医生就是战士，我们不冲上去谁冲上去？”钟南山肩上始终扛着医者的担当、战士的勇猛，总是毫无畏惧地冲锋在一线。

2020年1月27日，农历大年初三，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼受命飞赴武汉。穿上写有“老张加油”的防护服，张伯礼在特殊的“中医药的阵地”上开始了“战斗”。问诊患者，看舌象、摸脉相，对症拟方……他白天指导临床会诊巡查病区，晚上召集会议研究治疗方案，有时一天只睡两三个小时。

超负荷的工作，张伯礼胆囊炎发作，接受了微创胆囊摘除手术。“这回我把胆留在了武汉，真的与武汉市民肝胆相照了。”他笑着调侃道。

在这位“无胆英雄”推动下，中医药全过程介入新冠肺炎救治，他主持研究制定的中西医结合疗法成为此次抗疫亮点。

武汉市金银潭医院，抗击新冠肺炎疫情之战最早打响的地方。院长张定宇和同事一直奋战在一线，除了诊疗，他们还要照顾病人生活起居，清理医疗垃圾。“搞快点！搞快点！”在抢救生命的赛道上，大家常常听到张定宇的大嗓门，也屡屡看到他跛行的身影。

隐瞒身患渐冻症的病情，顾不上被病毒感染的妻子——疫情防控前线，张定宇与时间“赛跑”，把冲锋在前视为自己的本职。“我必须跑得更快，才能跑赢时间；我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多病人。”身患渐冻症，自身也要面对病痛的折磨，但他的心中，满满地装着的，全是病人。

战“疫”一线，还有太多太多的医生在默默坚守。新冠肺炎疫情发生后，武汉市肺科医院ICU主任胡明带领团队成功抢救多名危重症肺炎患者。当胡明突然接到电话，得知同行好友确诊新冠肺炎，当场情绪失控，泣不成声。

但他擦干眼泪，继续坚守一线。胡明说：“大家都在同一个战壕战斗，不能因为身边战友倒下了，你的战斗就结束了。疫情没结束，我们不能退！”

医者仁心，从来不是说说而已。复旦大学附属中山医院援鄂医生刘凯在护送患者做CT的途中，停下来，让已经住院近一个月的87岁老人欣赏久违的落日。

当患者生命垂危时，医生总会倾尽全力救治。辽宁沈阳的张先生心脏停跳150分钟。为抢救患者，辽宁中医药大学附属医院心内科室20名医生轮流进行心肺复苏，在经历了近15000次的心脏按压后，奇迹出现了，张先生有了微弱的心跳。医护人员赶紧给他进行心脏介入手术，成功将张先生从死亡线上拉了回来。

即使只剩下一束光，医生也会尽全力为你点亮。郑州大学第三附属医院因暴雨停电。昏暗的产房中，医护全力守护生命，用应急灯完成接生。这束光照亮新生和希望。

在疾病面前，病人和医生是牢固的同盟。小女孩点点出生在湖北省潜江市妇幼保健院，由于妈妈被确诊新冠肺炎，一家人全部接受隔离，点点也住进了保健院的隔离病房。来自山西省长治市人民医院呼吸与危重医学科的医生苏卉为了让孩子的母亲安心治疗，主动当起了“临时妈妈”。

当你生命垂危时，当你卧床不起时，当你因病痛无助大哭时……医生永远在你身旁，给你关心、给你温暖、给你希望。在匆匆人群中，在茫茫人海中，他们用日复一日的平凡书写着医生的非凡。放下家人牵挂，担起人民健康。忙碌的背后是一份份信任与期待，坚守的背后是一份份责任与担当。他们并非生而无畏，只因每个生命都值得敬畏。

致敬每一位奋战在一线的中国医生。感谢你们，用生命守护生命。