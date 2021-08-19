乔业琼

今年8月19日，我国迎来第四个“中国医师节”。

2017年国务院批复，同意自2018年起，将每年8月19日设立为“中国医师节”。这是继护士节、教师节、记者节之后，经国务院批准的第四个行业性专属节日，体现了党中央对卫生健康工作的高度重视，对广大医务人员优秀业绩的充分肯定。

从慰问、表彰再到重要指示，习近平总书记多次肯定、称赞广大医务人员的优秀业绩和重要贡献，引领全党全社会形成尊医重卫的良好风气，指导卫生健康事业发展迈入新阶段。

衷心致敬 表彰最美天使

广大医务工作者是人民生命健康的守护者，更是推进健康中国建设的主力军。近年来，我国居民人均预期寿命大幅提升，主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平。优异成绩的背后，凝聚着医务工作者的心血和汗水。

2016年8月19日至20日，全国卫生与健康大会在北京召开，这是新世纪以来我国召开的第一次卫生与健康大会，具有里程碑意义。会上，习近平代表党中央，向长期奋战在卫生与健康战线的广大干部职工和医务工作者，致以崇高的敬意和衷心的感谢。

2018年8月17日，在首个“中国医师节”即将到来之际，习近平总书记作出重要指示，充分肯定了广大医务人员“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神，在疾病预防治疗、医学人才培养、医学科技发展等方面发挥了重要作用并取得了丰硕成果。

广大医务工作者以设立“中国医师节”为新起点，继续满腔热情为人民服务，为人民群众的共同追求、为中华民族伟大复兴不断夯实健康基础，努力再创新功绩。

2020年，新冠肺炎疫情暴发。面对前所未知、突如其来的疫情，广大医务人员迎难而上、夜以继日、连续奋战，有医务人员不幸被病毒感染，有的甚至献出了生命。习近平总书记多次主持召开会议、发表重要讲话、作出重要指示，给全国特别是奋战在疫情防控一线的医务人员送去党中央的关怀。

浩浩长江水，巍巍黄鹤楼。2020年3月10日，习近平总书记专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，对奋战在一线的医务工作者给予高度的评价、热情的赞扬，称他（她）们是“新时代最可爱的人”。

八个多月的时间，中国进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。2020年9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。会上，习近平总书记向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。他指出，面对突如其来的严重疫情，广大医务人员白衣为甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命，是最美的天使，是新时代最可爱的人。

关心爱护 提供支持保障

当前，医药卫生体制改革已进入深水区，到了啃硬骨头的攻坚期。如何为“新时代最可爱的人”提供更多保障，成为社会各界的普遍关切。

在2016年8月19日至20日召开的全国卫生与健康大会上，习近平总书记强调，要着力发挥广大医务人员积极性，从提升薪酬待遇、发展空间、执业环境、社会地位等方面入手，关心爱护医务人员身心健康，通过多种形式增强医务人员职业荣誉感，营造全社会尊医重卫的良好风气。

从《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015－2020年）》到《“健康中国2030”规划纲要》，再到《健康中国行动（2019—2030年）》；从《关于促进健康服务业发展的若干意见》到《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》，再到《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，以及《关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的指导意见》，党的十八大以来，一系列规划和指导性文件对医务工作者的职业发展、薪酬待遇等方面给出了顶层设计和规范指导。

2019年12月28日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，作为我国卫生与健康领域的第一部基础性、综合性法律，为广大医务工作者的职业发展和合法权益提供了更为坚实的法律保障。

2月10日，习近平总书记在北京调研指导疫情防控工作时叮嘱医务人员做好自我防护，并强调，各级党委和政府要关心关爱他们，大力宣传优秀典型和先进事迹，帮助解决实际困难和问题，生活、安全、人文关怀都要保障到位。

《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》《关于进一步加强疫情防控期间医务人员防护工作的通知》《关于做好新冠肺炎疫情防控一线医务人员老年亲属关爱服务工作的通知》等陆续印发，以高度负责的态度、务实到位的举措，切实保护关心爱护医务人员，为坚决打赢疫情防控阻击战提供了有力保障。

2021年3月22日至25日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在福建考察。这是23日上午，习近平在三明沙县总医院住院楼一层大厅，同医护人员、患者亲切交流。新华社记者 王晔摄

近年来，福建三明医改通过医药、医保、医疗改革联动，为全国医改探索了宝贵经验的同时，也让白衣天使实现了在阳光下多劳多得。

“我很关注你们的改革。这是一种敢为人先的精神，人民至上、生命至上理念的觉悟担当。”今年3月23日，习近平总书记在三明市沙县总医院考察时勉励大家。

2021年，深化“医改”全面提质增速。随着越来越多成功的医改试点经验和创新做法在全国推广应用，科学体现和提升医务人员的技术劳务价值，公立医院回归公益性和提高医务人员积极性上正在形成更大“公约数”。

殷殷嘱托 期盼更多大医

没有全民健康，就没有全面小康。广大医务工作者承担着全方位、全周期保障人民健康的重任，进一步加强医务工作者队伍建设意义重大。

2016年8月19日至20日，在全国卫生与健康大会上，习近平总书记勉励广大卫生与健康工作者为人民提供最好的卫生与健康服务。

2017年10月18日，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告提出，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。

2018年8月，习近平总书记对首个“中国医师节”作出重要指示，希望广大医务人员认真学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，践行社会主义核心价值观，坚持全心全意为人民服务，弘扬救死扶伤的人道主义精神，继往开来，再接再厉，不断为增进人民健康作出新贡献，为健康中国建设谱写新篇章，努力开创我国卫生健康事业新局面。

2020年2月14日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议强调，要加强公共卫生队伍建设，健全执业人员培养、准入、使用、待遇保障、考核评价和激励机制。

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2021年3月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员，并参加联组会，听取意见和建议。新华社记者 王晔摄

今年3月6日下午，在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员时，习近平总书记强调，要做好中医药守正创新、传承发展工作，建立符合中医药特点的服务体系、服务模式、管理模式、人才培养模式，使传统中医药发扬光大。

数据显示，2020年末，全国卫生人员总数达1347.5万人，其中执业（助理）医师408.6万人，每千人口执业（助理）医师2.90人。医师队伍的能力水平、整体构架和布局得到稳步提高和改善。

在习近平总书记的关心下，国家医学中心和区域医疗中心加快建设，医联体建设如火如荼；县医院医疗服务能力持续提升，很多大病在县里就能得到有效治疗；家庭医生签约制度进一步实施，健康管理水平不断提升；农村医疗条件进一步改善，基本实现了每个乡镇建有1所卫生院，每个行政村有1个村卫生室，每千名村民配有1名乡村医生；上线互联网医院，广大医务工作者通过互联网诊疗服务，让群众足不出户就能复诊，进一步解决了看病难问题。

踏上新时代，人民群众对身心健康的需求更多元，对更高水平医疗卫生服务的需求也更迫切。修医德、行仁术，好医生随时在我们身边；尊医重卫，不只在节日这一天。

(责编：王连香、高雷)