听歌跑步、补偿式运动…… 居家健身的“雷区”不要踩

听着节奏劲爆的音乐在跑步机上挥汗如雨，开着空调在功率自行车上练到筋疲力尽，为弥补周中缺失的运动量而选择在周末大量加练……在疫情形势依旧复杂的当下，居家健身逐渐成为备受大众追捧的锻炼方式，然而由于大多数人缺乏科学指导，锻炼方式不当，居家健身效果不仅大打折扣，甚至会起到运动损伤等反作用。运动康复专家建议，居家健身应在准确评估自身条件的前提下安全进行，不要踩进“雷区”。

北京体育大学副教授刘晓蕾表示，当前大众在选择居家健身指导方法时，大部分信息都是来自网络上的一些“科普文章”和短视频平台，这些内容良莠不齐，在缺少专业指导的情况下，业余爱好者很容易走进“误区”。

“目前最常见的误区，就是许多人习惯在运动时戴着耳机听音乐，认为这样有助于提高自己的运动节奏，消除运动疲劳感，但其实这个行为是会给运动者带来安全隐患的。”刘晓蕾介绍，在进行较为激烈的运动时，如果戴着耳机或者双眼紧盯较小的屏幕，会造成运动者对于外部环境感知能力的减弱，应激反应也会相应降低，运动人员对于自身的疲劳程度、呼吸节奏等无法客观把握，当在家中独自锻炼时，很容易出现运动损伤。

除此之外，刘晓蕾教授还指出，由于居家健身是一个处于封闭状态的活动，业余爱好者在锻炼时切忌过量运动，一场超过自身强度的锻炼，不仅不能达到健身的目的，反而还会造成免疫力下降、拉伤、骨折等严重后果。

刘晓蕾建议，判断一项运动是否适合自己，应从几个标准进行考量。

“首先，一次科学有效的健身，应该是运动完不使生活习惯发生明显改变，而是使其趋于健康。比如一次锻炼完后，你觉得食欲不振或者胃口大好，觉得精神亢奋或者低迷消沉，那说明这次的运动内容就是不适合你的。但如果本来习惯熬夜的人在运动完后主动恢复规律作息，那么运动就达到了目的。”刘晓蕾说。

其次，造成体重暴增或者暴减的运动，都是不适合自身能力的锻炼项目。刘晓蕾表示，目前上班族在办公室中经常久坐，为了改变身材，想要在周末把缺失的运动量“及时”弥补回来，而进行超量运动，这样也是不健康的。“在办公室或者家中，所有人都可以进行爬楼梯、高抬腿、活动肩颈等运动，只要能够规律进行，这些看似比较小的项目同样能够起到锻炼的作用，久坐、久卧、久视，任何一项时间过长的固定动作都会对人体造成损害，包括运动。”

刘晓蕾指出，居家健身最重要的前提是合理认知自身运动能力，起居有时，饮食有节，合理科学制定自己的运动计划。

兰州大学体育教研部副教授丁督前表示，合理有效的居家运动，对呼吸循环功能改善、肺组织弹性改良等都大有裨益，这也是防控疫情、提高全民免疫力最直接的方式。

丁督前表示，尽管拥有方便快捷等好处，但长时间在封闭的室内运动容易引起心理疾病，大众不能将居家健身作为唯一的运动选择。“秋季温度适宜，空气质量较好，是户外运动的黄金时间，因此人们运动时应该注意室内户外交替进行，才能达到最好的健身效果。”丁督前说。（张睿）