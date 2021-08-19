第四个中国医师节，向408.6万之一的“你”致敬

《A面天使，B面人生——献给第四个中国医师节》

我们看到的“你”，一袭白衣，宛若天使；疫情当前，勇敢逆行；无影灯下，妙手仁心；救死扶伤，大爱无疆！

“你”忍受着疲惫和汗水，忘记了自己也是血肉之躯；“你”24小时值守病榻，忘记了自己有着同样的惊慌不安；“你”与时间赛跑、与病毒赛跑，只为给病患以希望之光！

但这些都不曾将“你”打败，因为，“你”的心中有“爱”。

这份爱，简单又幸福，和煦而温暖；这份爱，饱尝喜怒哀乐，也历经悲欢离合。

人生有千面百面，“你”还有我们难以看到的另一面……

生活中，耄耋之龄坚持健身，几十年不辍

工作之余，能歌善舞，放飞活力青春

凌晨交班后，弹奏钢琴，优雅动人

挑战技术极限，在气球上苦练保乳术

穿上弹力袜，迎接一台又一台的手术

为医而生，向爱而行！

在第四个中国医师节之际，向408.6万之一的“你”致敬！