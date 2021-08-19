各地疫情速览：8月18日新增确诊病例46例 其中本土病例5例

人民网北京8月19日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例46例，其中境外输入病例41例（天津11例，广东10例，云南6例，上海5例，福建4例，北京1例，内蒙古1例，浙江1例，河南1例，四川1例），本土病例5例（江苏3例，上海1例，云南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例67例，解除医学观察的密切接触者2546人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例759例（其中重症病例11例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8011例，累计治愈出院病例7252例，无死亡病例。

截至8月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1866例（其中重症病例61例），累计治愈出院病例88044例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94546例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1154405人，尚在医学观察的密切接触者41706人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例（均为境外输入）；当日转为确诊病例6例（均为境外输入）；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者508例（境外输入408例）（核减境外输入1例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27996例。其中，香港特别行政区12042例（出院11755例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15891例（出院13214例，死亡821例）。

8月18日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例3例 在扬州市

据江苏省卫健委消息，8月18日0-24时，江苏新增本土确诊病例3例（均为扬州市报告），1例为轻型，2例为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

上海新增本土确诊病例1例 在松江区

据8月18日上海市疫情防控工作新闻发布会消息，8月18日，上海市松江区中心医院报告1名工作人员例行核酸检测结果异常，经市、区疾控中心复核，其核酸检测结果为阳性。结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，经专家组会诊诊断为新冠肺炎（轻型）病例，已转运至上海市公共卫生临床中心隔离治疗。

云南新增本土确诊病例1例 在瑞丽市

据云南省卫健委消息，8月18日0-24时，云南新增新冠肺炎本土确诊病例1例。

确诊病例7：女，31岁，缅甸籍，轻型。

8月18日在瑞丽严管区重点人群核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。