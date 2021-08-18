各地疫情速览：8月17日新增确诊病例28例 其中本土病例6例

人民网北京8月18日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，其中境外输入病例22例（云南8例，上海5例，天津3例，北京2例，福建2例，湖北1例，广东1例），本土病例6例（均在江苏）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例69例，解除医学观察的密切接触者2658人，重症病例较前一日减少5例。

境外输入现有确诊病例753例（其中重症病例11例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7970例，累计治愈出院病例7217例，无死亡病例。

截至8月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1887例（其中重症病例62例），累计治愈出院病例87977例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94500例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1153308人，尚在医学观察的密切接触者43156人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察12例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者500例（境外输入400例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27982例。其中，香港特别行政区12039例（出院11753例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15880例（出院13195例，死亡821例）。

8月17日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例6例 在扬州市

据江苏省卫健委消息，8月17日0-24时，江苏新增本土确诊病例6例（均为扬州市报告），2例为轻型，4例为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

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