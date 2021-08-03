普惠健康险如何物有所值

近日，“北京普惠健康保”面市。保障内容为每人每年保费195元，最高可享受300万元医疗保障，包括门诊、医保外住院责任和100种海内外高额特药费用等。如此低廉的保费，如此高额的保障，是否真的物有所值？

稍加留意就会发现，与“北京普惠健康保”类似的保险产品在全国很多城市都能看到。这便是近年来被称为“网红”保险的惠民保。它们共同的特点就是亲民。

去年3月份印发的《关于深化医疗保障制度改革的意见》提出，加快发展商业健康保险，促进多层次医疗保障体系发展。随后，惠民保在各地政府大力推动下迅速复制，遍地开花，掀起了全民投保热潮。数据显示，2020年共有23省份82个地区179个地市推出城市定制型医疗保险项目（惠民保），累计超4000万人参保，保费收入超50亿元。

惠民保的推出，为构建多层次医疗保障体系提供了一种有益探索。就目前情况看，我国商业健康保险覆盖率较低，保障主要集中在青壮年健康群体，对患病人群和老年群体来说，可供选择的商业健康保险明显不足，无法满足社会多层次保障需求，惠民保的普惠性则在一定程度上填补了传统商业健康险留下的保障空白。

惠民保最大的特点就是普惠。与商业健康保险不同，惠民保不挑年龄，不论健康状态，只要有需求均可投保，且保证续保。这在客观上扩大了医疗保障范围，能覆盖更多人群。不过，要用好惠民保，还得了解这种保障的性能。

首先，不要在低保费和高保额之间画出一对一的等号。以“北京普惠健康保”来说，用195元只是可能最高享受300万元医疗保障，不等于一定可以。300万元分别保障在三个方面，即最高100万元医保内门诊、住院责任，最高100万元医保外住院责任（自费）和最高100万元海内外高额特药责任（自费）。而且每一项保障都有免赔额，不是花多少报多少。

其次，投保险不能抱着抢便宜的心态，而是要计算自己真实需求。所有惠民保都属于给付型保险产品，即补偿不会大于医疗付出，且报销顺序排在基本医疗保险之后。如果已有很全面的门诊和住院医疗保障产品，相对来说，惠民保的作用就会大打折扣。还应明白，惠民保的设计初衷只是从普惠角度对现有社会基本医保作补充，特别适合仅有基本医保的人群。假如需要更全面的保障，还要考虑其他保险产品。

一句话，要用好保障先了解保障。既不要辜负了“惠民保”的价廉物美，也不要忽略了自己更全面的保障设计。虽说没有买错的保障，但适合自己的才是最好的。（江帆）