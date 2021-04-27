不合规短期健康险5月1日起停售

5月1日前，银保监会人身险部下发《关于短期健康险续保表述备案事项的通知》（以下简称《通知》，要求人身险公司对备案产品条款进行调整，并制订方案在已售保单保险期间届满后以表述规范的产品予以替换，对于主动停售的产品，严禁以监管规定为由对消费者进行虚假宣传。

调查：多家财险公司主动停售不合规产品

北京青年报记者了解到，从2月底至4月，已经有多家险企发布公告，宣布停售不合规短期健康险产品。

3月25日，工银安盛人寿发布公告称，将于2021年4月30日停售不符合通知要求的短期健康保险产品。3月26日，建信人寿发公告决定自2021年5月1日起停止销售包括附加安逸意外医疗保险、建信医无忧医疗保险、龙安e生医疗保险等7款短期健康保险产品。3月31日，人保健康发布公告，宣布自 2021 年 4 月 30 日 24 时停售《人保健康健康金福个人中端医疗保险》等9 款产品。4月1日，中英人寿发布公告停售中英人寿百医百顺医疗保险等5款短期健康险。此外，安心财险也宣布2018-2020年度个人短期健康险停售表，其中包括个人住院综合医疗保险、老年综合医疗保险等多款产品。

银保监会：不合规产品5月1日前必须停售

银保监会要求印发前保险公司已经审批或备案的短期健康保险产品，不符合要求的，应于2021年5月1日前停止销售。

《通知》对短期健康险核查、续保表述备案、停售、转保等问题提出要求。包括续保条款必须表述为“不保证续保条款”，且表述必须包含“本产品保险期间为一年（或不超过一年）”；条款中不得包含其他让消费者易混淆的、易发生“短险长做”风险的表述等。

《通知》规定，续保条款必须表述为“不保证续保条款”，且表述必须包含“本产品保险期间为—年（或不超过一年）。保险期间届满，投保人需要重新向保险公司申请投保本产品，并经保险人同意，交纳保险费，获得新的保险合同”。

总体上，条款对于易发生“短险长做”的风险进行了规避，不得包含“续保时我们将以您首次投保时的身体状况和健康告知进行核保”或“续保时我们不再对您的身体状况进行审核”“续保时保费缴纳宽限期为60天”以及其他让消费者易混淆的表述。

另外，“续保时最高年龄可至××周岁”“您重新投保时，我们不会因被保险人健康状况变化或者理赔情况而拒绝您的投保申请”等类似表述，也被禁止。

分析：承诺“保证续保”是误导消费者

短期健康保险产品的保险期间一般是在1年及以下，且不保证续保。保险期间超过1年的，或包含保证续保责任的健康险，属于长期健康保险。

银保监会相关负责人指出，短期健康险部分产品缺乏定价基础，保额虚高;部分公司销售行为不规范，把短期健康险当作长期健康险销售，一旦赔付率超过预期就停售产品，严重侵害了消费者利益;核保理赔不规范;无序竞争，不利于全社会形成正确的健康保险消费观念。承诺“保证续保”属于误导消费者。

对于保险公司来说，短线长做会积累风险。由于短期健康保险业务的精算原理与财产保险相同，而长期健康险业务的精算原理与寿险相同，从风险控制的需要，监管部门只允许财险公司经营短期健康险业务，而不能从事长期健康险业务。

瑞再研究院相关负责人表示，短期健康保险已成为一些保险公司的新增长点，但就目前市场而言，产品同质性高、经营管理较为粗放、产品端能力体系建设相对滞后、渠道端依赖第三方互联网平台等问题亟须解决。短期健康保险由粗放模式向精细化细分市场发展是大势所趋。（蔺丽爽）