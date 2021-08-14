每天检测10万份核酸样本“高铁实验室”交付

据新华社长沙8月13日电 （记者苏晓洲）以生产“和谐号”“复兴号”高铁列车等先进轨道交通装备著称的中国中车，旗下企业中车电动造出了每天可以分析化验10万份核酸检测样本的“移动实验室”。这种被取名为“极光空间”的移动加强型生物安全二级实验室，近日完成交付后已经开赴江苏省疫情防控一线。

湖南中车电动子公司——无锡中车，联合圣湘生物科技股份有限公司制造的“极光空间”，如一个巨型带轮子的集装箱，由一台重型卡车牵引，外形十分威猛。

中车电动工作人员林乐介绍，这种车全身布满“黑科技”：装备负压净化系统、全新风空调机组，车内各区域存在一定压差，可以保持稳定的定向气流通风；可视化智能控制系统对各区精确地进行负压控制，可避免交叉污染；高效率空气净化系统，保持内部洁净度等级可达几乎“无尘”的十万级；独立样本传递通道以及给排水、废水废气处理等系统，可有效防止病毒外泄，保证车内及周边人员的健康与安全；智能管理系统、自动化分杯处理系统，可一键完成样本扫码、信息录入、开盖、移液、加盖和PCR反应体系配置等工作，改善了传统检测中耗人力、感染风险高的样本分装工作环节；配备高通量核酸提取仪、荧光PCR分析仪、5G车载信息网络等系统，可对采集的样本进行高效智能“云分析”。