开展疫苗合作 推动团结抗疫（命运与共）

新冠疫苗合作国际论坛首次会议日前以视频方式举行。中国国家主席习近平向会议发表书面致辞，强调中国会继续尽己所能，帮助广大发展中国家应对疫情。今年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。

疫苗是战胜疫情和恢复经济的有力武器。中方一贯主张深化疫苗国际合作，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，让疫苗成为全球公共产品。中国以实际行动诠释“天下一家”理念，展现责任担当，为推动构建人类命运共同体作出重要贡献。

促进缓解疫苗短缺状况

世界卫生组织8月5日公布的数据显示，全球累计新冠确诊病例已超过2亿例。截至8月4日，高收入国家疫苗接种率为51.15%，而低收入国家疫苗接种率仅为1.36%。中国以切实行动加速提升疫苗在发展中国家的可及性，目前已向全球100多个国家和国际组织提供了超过8亿剂新冠疫苗，居全球首位。

8月12日，巴基斯坦政府在位于首都伊斯兰堡的卫生部举行仪式，正式接收中国向“新冠疫苗实施计划”供应的首批97万多剂新冠疫苗。巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹在出席交接仪式时，对中方通过“新冠疫苗实施计划”向巴提供疫苗表示感谢。他说，这批疫苗的到来是中国履行将新冠疫苗作为全球公共产品这一承诺的具体行动，也是巴中两国特殊、深厚关系的又一生动例证。他说，中国疫苗安全有效，在巴民众中拥有很高的接受度。巴基斯坦正加速推进疫苗接种，已于近期实现单日接种100万剂次新冠疫苗的目标，这批疫苗的到来将进一步推动巴接种计划。

8月8日，突尼斯在全国实施最大规模新冠疫苗接种行动。此前一周，新一批中国援助新冠疫苗及其他医疗物资运抵突尼斯，突尼斯外长贾兰迪对中国向突尼斯提供多批次医疗援助表示感谢并强调，这进一步巩固了两国间的友好合作关系。突尼斯国防部军事卫勤总局局长费尔加尼说，在当前突尼斯疫情非常严峻的时刻，这批中国疫苗将加速突尼斯国内疫苗接种进程。

8月7日，中国政府援助的新冠疫苗运抵赞比亚。赞比亚卫生部常务秘书肯尼迪·马拉马表示，目前赞比亚急需国际社会的疫苗援助，中方援助的疫苗将极大缓解赞比亚疫苗短缺的压力。

波黑联邦政府采购的中国新冠疫苗于8月6日运抵萨拉热窝。波黑联邦副总理德尔利亚查、联邦公共卫生局代理局长斯科契布希奇赴机场迎接并表示，这批疫苗是疫情发生以来波黑最大数量的单次疫苗采购，既充分体现了波中两国的传统友谊，也为波黑实现大规模疫苗接种提供了保障，增强了波黑战胜疫情的信心。

厄瓜多尔政府采购的第一批中国康希诺新冠疫苗于8月3日上午运抵首都基多。厄瓜多尔卫生部副部长何塞·鲁阿莱斯说，中国疫苗的到来将帮助厄瓜多尔推进大规模接种计划。康希诺疫苗只需接种一针且便于运输，因此这批疫苗将主要用于边远地区民众的接种。

7月26日，萨尔瓦多政府采购的中国国药疫苗抵萨。萨尔瓦多卫生部部长阿拉比表示，萨中抗疫合作取得重要成果，惠及萨广大人民。得益于中国等友好国家支持，萨疫苗接种顺利推进。

支持技术转让和产能合作

中国与20余个国家合作开展Ⅲ期临床试验，在受疫情冲击严重地区开展真实世界研究，将疫苗生产原液运往多国进行境外分包装……中国在疫苗研发、生产、使用等各方面积极开展国际合作，为全球大规模接种疫苗提供有力支撑。

8月4日，智利卫生部部长帕里斯宣布，智利政府已与北京科兴中维生物技术有限公司就在智利境内合作研发和生产疫苗达成共识。科兴公司将在智利投资建设疫苗研发中心及疫苗生产基地，用于研发和制造包括新冠疫苗、流感疫苗在内的多种疫苗。帕里斯强调，希望该合作能推动智利成为辐射整个拉美地区的疫苗制造中心。

7月18日，中国—埃及新冠疫苗合作生产项目实现100万剂量产。2020年12月，两国签署《中埃关于新冠病毒疫苗合作意向书》。签署协议仅半年，中国新冠疫苗在埃本地化生产项目正式灌装投产，短时间内即实现100万剂产量。这意味着埃及成为非洲第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家。世卫组织驻埃及代表纳伊玛·加西尔说，中国与埃及的疫苗合作是国际合作和全球专业技术流动的成功典范，有助于实现联合国可持续发展的相关目标，即获得优质的基本卫生保健服务，以及安全、有效、优质和负担得起的基本药物和疫苗。中埃合作生产疫苗不仅可以加速推进埃及本土的疫苗接种，也将进一步推动非洲地区的抗疫进程。

巴西国家卫生监督局7月14日宣布，批准在巴西对由中国医学科学院医学生物学研究所自主研发的科维福新冠病毒灭活疫苗进行Ⅲ期临床试验。今年4月，巴西批准由中国三叶草生物制药有限公司研发的一款新冠疫苗在该国进行Ⅱ期和Ⅲ期临床试验；去年7月，由北京科兴中维生物技术有限公司研制的新冠疫苗克尔来福在巴西开展Ⅲ期临床试验。

助力构建全球免疫屏障

8月6日，秘鲁总统卡斯蒂略在首都利马接种中国国药疫苗。他表示，接种中国国药疫苗是因为对中国疫苗有信心。秘鲁卫生部部长塞瓦略斯同日表示，总统接种中国国药疫苗向全国作出了很好的表率。中国国药疫苗具有高度的有效性和安全性，尤其是在预防重症和死亡风险方面效果明显。

8月4日，莫桑比克举行新冠疫苗全国大规模接种计划启动仪式。莫桑比克总统纽西说，目前该国正经历最严峻的第三波疫情，大规模接种疫苗是控制疫情进一步蔓延的最有效方法。莫桑比克政府和人民衷心感谢中国政府率先捐赠疫苗，为广大医护人员免疫提供有力支持，并为莫桑比克采购中国疫苗提供便利。下一步，莫桑比克将加速推进全民疫苗接种进程，积极构建免疫屏障，推动经济社会发展回归正轨。

7月11日，玻利维亚政府采购的新一批中国国药疫苗运抵第三大城市科恰班巴。玻利维亚副外长布兰科代表玻政府对中方给予玻抗疫支持表示衷心感谢，并高度肯定中国疫苗的有效性和安全性，宣布将同中国国药集团共同开展疫苗有效性研究。玻利维亚卫生部副部长玛丽亚·卡斯特罗指出：“国药疫苗技术平台成熟、储运条件良好，便于运输，极大方便了边远地区大规模接种，对在边境地区构筑免疫屏障发挥了重大作用。”

（本报北京、里约热内卢8月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 03 版）