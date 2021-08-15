河南灵宝通报：10名医护人员单独核酸检测4次均为阴性

14日晚，灵宝市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告称，灵宝市发现市第二人民医院10名医护人员例行核酸混检采样结果呈弱阳性后，对10名医护人员进行4次单独核酸检测，目前结果全部为阴性，CT检查无异常。

通告中说，8月14日，灵宝市组织力量对市第二人民医院进行了全面封控、彻底消杀，并协调灵宝市第一人民医院、灵宝市疾控中心、三门峡市疾控中心三家医疗单位，对10名例行核酸混检采样结果呈弱阳性的医护人员进行4次单独核酸检测，目前结果全部为阴性，CT检查无异常。

此前，灵宝市新冠肺炎疫情防控指挥部公告(第3号)称，市第二人民医院耳鼻喉科和儿科医护人员10人核酸检测混检中呈弱阳性，现在正在对10人分开单独核酸检测。为确保广大人民群众安全，特通知如下：从8月1日—14日，到过市二院看病的、探视的、陪护的，及其他原因到过市二院的人员；市二院全体医生、护士、保洁、后勤、厨师等全体工作人员及其家属、亲属和其密切接触者；市二院附近的摊贩、饭店、商店从业人员。请以上三类人员，立即就地与其他人隔离，并向所在社区、乡(镇)村委会报告，等待上门核酸取样。(王登峰)