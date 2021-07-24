江西：持续强化妇幼保健机构能力建设项目管理

近日，江西省卫生健康委召开2021年江西省妇幼保健机构能力建设项目启动会，部署2021年妇幼保健机构能力建设项目工作。会议通报了2019年度、2020年度江西省妇幼保健机构能力建设项目开展情况，对《2021年江西省妇幼保健机构能力建设项目实施方案》、“云上妇幼”发展概况及建设要求、“大手拉小手”项目展望等进行了培训，对统筹做好下半年妇幼健康重点工作进行了部署。

会议现场

会议指出，妇幼保健机构能力建设项目是促进妇幼保健机构能力提升，实现妇幼健康事业高质量发展的重要抓手，各设区市卫生健康委、各项目执行单位要坚持项目单位主要负责同志为项目第一责任人，加强项目的组织管理和具体实施工作，制订具体建设方案，加快推进项目实施；要加强项目资金管理，规范设备采购行为，防范廉政风险；要以项目建设为契机，努力提高整体妇幼健康服务能力和医疗技术水平。

据悉，2019-2021年，江西省共获得中央财政支持9051万元用于45个县级妇幼保健机构的能力建设，500万元用于省妇幼保健院“云上妇幼”项目建设。江西省卫生健康委高度重视，认真组织妇幼保健机构能力建设项目实施。紧盯项目核心指标，制定项目实施方案，遴选项目单位，加强督导调度，强化验收和绩效考核，建立了项目激励机制，根据验收考核结果，下发通报，总结项目执行成效，指出问题和不足，并提出整改要求，对项目实施成效明显的5个县级妇幼保健院予以10万元奖励经费用于后续项目建设，保障了项目成效。