国家卫生健康委：全国疫情风险总体可控 发生大规模疫情的风险比较小

央视网消息：国务院联防联控机制13日下午召开新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人米峰介绍，我国面临短时间内多源多点发生新冠肺炎疫情的复杂局面，国家卫生健康委党组第一时间派出工作组，深入一线指导疫情处置；第一时间调派专家力量，支援地方疫情防控和医疗救治；第一时间召开全系统会议，指挥各地紧急行动；第一时间派出20个指导组，分赴各地督促排查风险，堵塞漏洞。

国家卫生健康委新闻发言人 米锋：截至目前，全国现有本土确诊病例连续19天上升，现有中高风险地区156个，我国面临短时间内多源多点发生疫情的复杂局面。针对当前疫情形势，要从严从紧落实各项防控措施，压实四方责任，强化外防输入，落实高风险人员封闭管理、高风险环境和物品消杀等措施，加强风险人群区域协查、重点场所疫情防控，坚决彻底做好重点人员的集中隔离，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

7月下旬以来，我国多地出现了散发疫情，尤其是近期扬州、张家界等地疫情发展态势备受关注。在13日的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委相关负责人介绍，全国疫情风险总体可控。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员 贺青华：截止到8月12日24时，全国已经有18个省48个市发生了本土疫情，累计报告病例超过1282例。在发生疫情的这48个城市中，已经有36个城市超过5天没有新增的感染者报告。除了扬州、武汉、张家界市以外，其他的地市仅仅只是零星的病例报告。所以从这个情况看，全国的疫情风险总体可控，全国层面发生大规模疫情的风险是比较小的。