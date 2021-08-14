北京：司机路口不礼让 市民可“随手”举报

昨日，北京市“文明驾车 礼让行人”专项行动正式开始，开车不礼让行人的行为也能“随手”举报了。据悉，北京交警“随手拍”投诉受理平台上线一周年以来，67万起交通违法行为被有效处理。如今平台新增多项功能，不仅投诉结果可以自动弹窗，用户还能查“贡献率”。

北京市公安局公安交通管理局随手拍专班负责人焦以舲介绍，“随手拍”运行以来，每天都能接到大量投诉的线索，每一起都是对交管部门工作的一种鞭策和监督。其中在“用户建议”的栏目中，一年来累计收到了近3万条意见和建议。为提升用户体验，平台目前已有三项新功能上线。

平台新增加的投诉结果反馈功能，可让用户及时得知投诉是否成功，即在每一例投诉受理处罚的基础上，通过“系统消息”向用户发送反馈处理结果。对于未被采纳的，将告知具体原因。

新版随手拍也可以拍摄路口的不文明行为，包括机动车不礼让行人等。北京市公安局公安交通管理局高速公路支队秩序科科长杨琪表示，这项工作是全市性的机动车礼让行人专项交通整治活动，“要求机动车驾驶员行驶到斑马线前要减速，不管斑马线有没有人正在通行，如果行人在通行，则要停车让行”。他强调，非现场抓拍的前提就是行人必须不能闯红灯，行人也要遵照交通信号灯的指示通行、文明过街，“过马路要走斑马线、地下通道、过街天桥等过街设施”。（宋霞 实习生尹航）