全国发生大规模疫情的风险较小

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在13日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，近期我国多地相继出现聚集性疫情，截至12日24时，全国18个省份48个市发生本土疫情，累计报告病例超过1282例。在发生疫情的48个市中，36个市超过5天没有新增感染者报告，除了扬州、武汉、张家界以外，其他地市仅有零星报告。从当前情况来看，全国疫情风险总体可控，全国层面发生大规模疫情的风险是比较小的。

贺青华指出，国家卫生健康委、国家疾病预防控制局将指导各地继续做好以下几方面工作：一是疫情发生地区要继续严格落实常态化防控的各项措施，加强流调溯源、核酸筛查、集中隔离和社区管控，限制人员外流，防止疫情向外扩散。二是相关省份要加大对涉疫风险人群的排查，落实健康监测、核酸筛查等措施，及时发现潜在的感染者，避免出现新的疫情暴发点。三是指导各地全面排查口岸城市、机场、港口、定点医院、集中隔离点等高风险场所的防控漏洞，在这些重点场所、重点单位排查防控漏洞，及时采取整改措施，避免发生新的境外输入疫情。四是要加强宣传教育，加快推进疫苗接种，引导民众做好个人防护，尽早把疫情控制住。

截至目前，全国现有本土确诊病例连续19天上升，涉及16个省份，现有中高风险地区156个，我国面临短时间内多源多点发生疫情的复杂局面。截至8月12日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗183245万剂次，完成全程接种的人数为77704.6万人。

12岁至17岁人群新冠病毒疫苗接种工作正在全国有序推进。各地制定了针对12岁至17岁特定人群的工作方案，积极做好与家长的沟通告知，摸清底数。在暑期合理安排接种时间和接种场地。此外，由于未成年人心理发育还不完善，易发生心因性反应等情况，各地应提前做好科普宣传教育。（记者吴佳佳）