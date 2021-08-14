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扬州多措并举保障物资供应充足

物价稳步回落

2021年08月14日05:17 来源：人民网－人民日报

　　本报扬州8月13日电  （记者白光迪）凌晨3时，一辆辆满载蔬菜的卡车，从江苏泰州广陵蔬菜基地出发，于上午9时许到达江苏扬州大润发超市各门店，11时准时摆上货架。“平时扬州市区的大润发超市蔬菜日供应总量在25吨左右，现在随着保供力度加大，每天蔬菜供应量达到75吨左右。”大润发苏北中区总经理金志成介绍。

　　截至8月12日，扬州批发市场运行总体平稳，蔬菜到货和库存量均有增加。8月11日，占扬州主城区销量90%的联谊农副产品批发市场蔬菜进场1428吨，比前一日增加178吨，增幅达14.2%；出场1250吨，比前一日增加158吨，增幅达14.5%；库存6200吨，比前一日增加200吨，增幅达3.3%，蔬菜供给比较充足。

　　扬州农副产品价格持续回落，逐步趋于平稳。8月12日，价格应急监测显示，主城区监测点农贸市场蔬菜、肉、鸡蛋等农副产品销售价格稳中有降，市区农贸市场日常监测的32个蔬菜品种零售均价为5.1元/斤，比上日下跌2.1%。

　　为提升重点物资保供车辆通行效率，扬州在汽车北站为驾驶人员专设指定核酸检测点，严格落实驾驶人员“两码两证”防疫规定，不断优化完善管理流程，由物资接收企业派出接驳人员持车辆通行证全程“点对点”护送到卸货地点。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月14日 02 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)


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