联防联控机制发布戴口罩新要求：人员密集的室外场所也应戴口罩

国家卫健委官网截图

人民网北京8月13日电 （记者张文婷）针对当前疫情防控形势和人群流行特征，为进一步指导公众和重点职业人群科学规范佩戴口罩，国务院联防联控机制对《公众科学戴口罩指引（修订版）》进行了修订，形成了《公众和重点职业人群戴口罩指引（2021年8月版）》，新的戴口罩指引都有哪些变化呢？

普通公众：在人员密集的露天广场、剧场和公园等室外场所时，需要佩戴口罩

对普通公众来说，除了在密闭场所需要戴口罩外，当处于人员密集的露天广场、剧场和公园等室外场所时，也需要佩戴口罩。另外，建议公众家里日常备用一些高级别口罩，当家人出现了鼻咽不适、咳嗽、打喷嚏和发热等症状，到医院就诊的时候，佩戴更高级别的口罩，保护自己，保护他人，全面防范传播风险。

重点职业人群：主要涉及境外输入和污染传播高风险岗位、医疗机构工作人员和公共场所服务人员

新版戴口罩指引中，重点职业人群主要涉及境外输入和污染传播高风险岗位、医疗机构工作人员和公共场所服务人员等三类人群。

第一类是境外输入和污染传播高风险岗位人员，特别强调境外冷链食品、交通运输相关的海关工作人员和保洁员、搬运员、司机等岗位强化防护，工作期间全程佩戴颗粒物防护口罩，防范经物、经环境、经人的传播风险。

第二类是医疗机构工作人员，除医务人员、直接接触病人或感染者岗位工作人员重点防护以外，接触潜在污染物的人员，比如保洁员、护工、水暖工、化验室工作人员等佩戴颗粒物防护口罩，医院其他工作人员，比如保安、导医等佩戴医用外科口罩或更高防护级别口罩。

第三类是公共场所服务人员，比如乘务员、警察、快递员等，以前要求佩戴一次性医用口罩，这次修订进行了提级强化，要求工作期间佩戴医用外科口罩或更高防护级别口罩。

公众日常佩戴口罩有什么注意事项？

口罩的正确使用、储存和清洁是保持其有效性的关键。公众日常要注意以下事项：一是正确佩戴口罩，确保口罩盖住口鼻和下巴，鼻夹要压实；二是口罩出现脏污、变形、损坏、异味时需及时更换，每个口罩累计佩戴时间不超过8小时；三是在跨地区公共交通工具上，或医院等环境使用过的口罩不建议重复使用；四是需重复使用的口罩在不使用时宜悬挂于清洁、干燥、通风处；五是戴口罩期间如出现憋闷、气短等不适，应立即前往空旷通风处摘除口罩；六是外出要携带备用口罩，存放在原包装袋或干净的存放袋中，避免挤压变形，废弃口罩归为其他垃圾处理。