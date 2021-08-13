国内疫情多点暴发 各地从严从紧落实防控措施

新华社北京8月12日电（徐鹏航）当前，全球疫情持续演变，病毒变异株陆续出现，国内疫情多点暴发，形势严峻复杂。国家卫健委强调，各地要深入查找短板漏洞，从严从紧抓好各项防控工作，坚决遏制当前疫情扩散蔓延，巩固来之不易的防控成果。

不组团前往中高风险地区旅游，不承接中高风险地区旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游，上千家A级旅游景区暂停开放；

铁路、民航、水路、道路部门相继推出免费退票措施，引导旅客合理安排行程，减少人员流动；

南京、郑州、武汉等地陆续启动全员核酸检测。预约错时减少聚集，画出“一米线”“悟空圈”，推行上门检测，采、送、检、报更加匹配顺畅——为避免核酸检测现场人群聚集，各地出台多种措施，加强引导、堵塞漏洞……

一系列举措，在疫情防控工作中为人民生命健康撑起“保护伞”。

对有疫情风险的地方，如何让全员核酸检测工作高效有序进行？国务院联防联控机制近日印发通知，要求确定实施全员核酸检测后，确保检测人数在500万以内的在2天内、检测人数大于500万的在3天内完成全员检测。严格落实采样点感染防控各项要求，确保全员核酸检测时没有漏采人员，没有因现场人群聚集造成疫情传播。

“内防扩散，要特别突出一个‘快’字。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，要第一时间全面激活应急指挥体系；第一时间启动重点地区全员核酸检测；第一时间强化公卫、公安、工信的协同，做到应隔尽隔，集中隔离，规范隔离；第一时间按照“四集中”要求，中西医结合，“一人一策”全力救治患者；第一时间做好信息发布和舆论引导。

定点医院作为新冠肺炎相关病例的集中收治场所，也是“外防输入、内防反弹”的重要一环。国务院联防联控机制近日印发通知强调，各地要充分认识定点医院院内感染预防与控制工作的复杂性、艰巨性、长期性。要加强隔离病区管理，进一步降低交叉感染风险，加强人员管控，确保实现闭环管理，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现院内感染风险。

严格执行三级预检分诊筛查制度和首诊负责制；对发热患者分区闭环管理；严格执行全院工作人员、第三方人员行程及流行病学管理；严格落实应检尽检，定期开展重点人群和全员核酸检测……面对疫情带来的新挑战，北京医院近一个月全院职工累计核酸检测9000多人次，结果均为阴性，疫苗接种率达97%。

“主动报告、及时发现、及时管控是控制疫情传播的关键，可以有效降低疫情传播带来的社会影响及防控成本。”北京市疾病预防控制中心副主任庞星火说。

“要筑牢‘外防输入、内防反弹’的坚实屏障，就要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。”国家卫健委主任马晓伟表示，全系统疫情防控各项工作责任要再压实，始终把疫情防控作为重中之重，守土有责、守土尽责，不断提高推动落实“四早”措施的本领，才能巩固来之不易的防控成果。