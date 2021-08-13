在实施健康中国战略中发挥主力军作用

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上指出：“以史为鉴、开创未来，必须团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗。”公立医院作为医疗卫生服务体系的主体，要在全面落实新时代卫生与健康工作方针、实施健康中国战略中发挥主力军作用。

不断满足人民群众多层次多样化医疗健康服务需求。习近平总书记指出：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。”健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。我们党从成立之日起就把保障人民健康同争取民族独立、人民解放的事业紧紧联系在一起。新中国成立后特别是改革开放以来，我国卫生与健康事业加快发展，医疗卫生服务体系不断完善，基本公共卫生服务均等化水平稳步提高，公共卫生整体实力和疾病防控能力迈上一个大台阶。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把维护人民健康摆在更加突出的位置，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性、可及性持续改善。2019年，我国居民人均预期寿命达到77.3岁，主要健康指标优于中高收入国家平均水平。当前，人民群众多层次多样化医疗健康服务需求持续快速增长，不仅要求看得上病、看得好病，看病更舒心、服务更体贴，更希望不得病、少得病，健康已经成为幸福生活的重要标志。不断实现人民对美好生活的向往，需要公立医院把人民健康放在优先发展的战略地位，把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加速新技术、新产品、新方案落地，打造领航国家医学发展的国之重器，让人民群众享受更加便捷、高效、优质的医疗服务。

着力防范和化解卫生健康领域重大风险。习近平总书记强调：“要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。”坚持底线思维，是应对错综复杂形势的科学方法，更是有效防范化解重大风险的治理智慧。“明者防祸于未萌，智者图患于将来。”我们必须时刻保持如履薄冰的谨慎、见叶知秋的敏锐、未雨绸缪的忧患。疾病预防控制体系是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。当前，全球新冠肺炎疫情仍在持续演变，卫生健康成为关乎经济社会发展全局的重大公共安全问题。抗击新冠肺炎疫情的实践证明，预防是最经济最有效的健康策略。防范和化解卫生健康领域重大风险，健全重大疫情救治体系，需要公立医院全面加强传染病救治能力建设，完善传染病防治设施建设标准，提升应急医疗救治储备能力，提升应对重大突发公共卫生事件的理念和意识，提高呼吸、重症、感染等专业学科能力，提升发热门诊的前哨和预警功能，发挥公立医院对疑难复杂疾病诊治的技术优势，全面提高重大疫情应对处置能力和水平，在重大传染病防控救治尤其是重症救治方面发挥应有作用，为维护人民生命健康安全作出更大贡献。

全方位全周期保障人民健康。习近平总书记指出：“要把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度体系”。随着工业化、城镇化和人口老龄化不断发展，由于疾病谱、生态环境、生活方式不断变化，我国仍然面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面。我们既面对着发达国家面临的卫生与健康问题，也面对着发展中国家面临的卫生与健康问题。全生命周期健康管理从健康影响因素的广泛性、社会性、整体性出发，以人的生命周期为主线，对婴儿期、幼儿期、儿童期、少年期、青年期、成年期、老年期等不同阶段进行连续的健康管理和服务，对影响健康的因素进行综合治理。它不是对生命周期各个阶段“平均用力”，而是根据不同群体的特点，在重点时期为重点人群提供健康干预，通过这种方式，将健康管理的关口前移，精准降低健康损害的发生概率，力求实现少得病、少得大病、健康长寿的目标。全生命周期健康管理环节多、领域广、周期长，涉及公共卫生和疾控体系、医疗服务体系等诸多方面，具有较强公益性。公立医院在推进全生命周期健康管理中具有引领和示范作用。全方位全周期保障人民健康，需要公立医院把全生命周期健康管理理念贯穿医院规划、建设、管理全过程各环节，着力构建权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理和绩效考核改革，进一步优化服务流程、提高服务质量和效率，解决好人民群众看病就医的急难愁盼问题，推动医疗服务从以疾病为中心向以健康为中心转变，为维护人民生命安全和身体健康作出更大贡献。

（作者分别为北京协和医院党委书记、院长）

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 09 版）