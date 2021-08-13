肺部磨玻璃结节需要手术吗（名医讲堂）

从胸部CT上看，肺部磨玻璃结节的影像表现类似磨玻璃，呈现云雾状的圆形、类圆形病灶或不规则阴影。肺部磨玻璃结节是一种基于密度改变的影像学表现，只要是引起肺泡腔充气程度的任何改变，都可以在CT影像上形成磨玻璃结节。磨玻璃结节只是影像学上一种客观的描述，不代表疾病本身或者预示着病情走向。

肺部磨玻璃结节有良性病变和恶性肿瘤之分。良性病变包括肺部炎症、真菌感染、炭末沉积等，恶性肿瘤就是肺腺癌。肺腺癌又分为微浸润腺癌和浸润性腺癌，一般呈惰性渐进式生长。浸润前阶段包括不典型腺瘤样增生和原位癌。前者一直被划为良性阶段，世界卫生组织最新的胸部肿瘤分类中已经将原位癌从肺癌中剔除，列为良性病变。

良性磨玻璃肺结节（多为感染性）可以在一定时间内消散、缩小、消失，所以良性的肺部磨玻璃结节是不需要开刀的。首次胸部CT检查发现的肺部磨玻璃结节阴影，不建议急于做开胸手术，一定要留出一个观察的窗口期。

长期且持续存在、实性成分比例增加的肺部磨玻璃结节，会使恶性肿瘤的概率增高，被认为可能是肺腺癌的惰性亚型，一般生长缓慢。

发现肺部磨玻璃结节，是否需要手术？如果是首次胸部CT检查发现的，不建议手术干预；如果跟踪复查多次胸部CT，提示有增大或实性比例增加时，可考虑外科手术。特别是影像学提示可能是微浸润腺癌、浸润性腺癌时，建议手术治疗。如影像学提示是不典型的腺瘤样增生或原位癌，则建议定期胸部CT复查随访，动态观察其变化。

首次胸部CT检查发现的肺部磨玻璃阴影，国际上一般倾向以定期复查胸部CT随访为主要手段，观察肺部磨玻璃结节的大小及密度变化，来判断肿瘤的发展规律及恶性程度。一般10毫米以下甚至20毫米以下的纯磨玻璃结节，都推荐随访观察。肿瘤性肺部磨玻璃结节是否选择手术，取决于该结节所处的病理阶段：微浸润腺癌、浸润性腺癌建议手术治疗。如果原位癌在8毫米以上、病人心理压力大、愿意开刀这三个条件都满足，也可以进行手术。

一般认为，在肿瘤转移之前手术切除病灶，是疑似早期肺癌的肺部磨玻璃结节处理的最佳时机。但早诊早治与过度治疗是一对矛盾体，需要综合考虑。

事实上，肺部磨玻璃结节属于惰性病变，发展缓慢，往往呈3至5年增长1至2毫米的“龟速”。这就使得肺部磨玻璃结节患者选择手术的窗口期大为延长。

肺部磨玻璃结节腺癌生长速度、恶性程度的个体差异化原因，至今尚不明确。对于无法辨明病理阶段的结节，建议定期随访观察CT，动态看变化。如果有大小、形态、密度的改变，请及时就医。

体检发现肺部磨玻璃结节，需要医生通过影像学特征、液体活检项目检测等多维度评估，推断病理性质，进而选择临床干预手段。

（作者为上海市肺科医院胸外科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 19 版）