推进优质医疗资源下沉打造儿童区域医疗中心样板

日前，人民网·人民健康推出了“领航者说”——《人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。中国医科大学附属盛京医院党委书记赵玉虹近期做客该节目，针对“推进优质医疗资源下沉，打造东北儿童区域医疗中心样板”发表了观点。

2020年，国家卫健委发布的《国家卫生健康委关于设置国家儿童区域医疗中心的通知》显示，经研究决定在东北区域以中国医科大学附属盛京医院为主体设置国家儿童区域医疗中心。

谈到盛京医院作为区域医疗中心应承担怎样的建设任务时，赵玉虹表示，盛京医院将承担儿科的医疗、教学、研究、管理、预防、人才培养、国际合作、远程医疗、医学科研成果转化等各方面的任务。

“儿童是国家的未来，我们不仅是在服务国家的现在，其实我们是在服务国家的未来。”她说。

在互联网医院建设方面，赵玉虹表示，盛京医院获批国家卫健委儿童区域医疗中心称号以来，更加注重以5G智慧医院建设的方式发挥区域医疗中心的功能定位，特别是在智慧医疗方面，实现了5G的急救、5G的手术与视教、5G的远程监控、远程超声、远程探视等等。通过互联网平台的搭建，为广大患者提供更加便捷优质、更加“触手可及”的盛京医疗一站式服务。

赵玉虹还表示，医院的互联网平台除了咨询之外，还设置了健康科普模块，发布相关原创科普内容等，将互联网医院与实体医院有机的融合在一起。

针对三级公立医院绩效考核的情况，赵玉虹在访谈中说到，首先应明确考核的目标是什么，基础支柱是什么。她表示，目标即是以人民健康为中心，保证老百姓的就医感受；支柱是提升医疗服务的质量和医疗服务的水平。盛京医院首先是通过凝练运营指标和业务指标，打好地基；其次是通过提升医疗服务水平、医疗质量关键指标，体现医院发展的态势；最后是通过人才培养、科研与医疗新技术等关键指标，实现医院的高质量发展。

最后，赵玉虹强调，提高患者满意度是医院终极目标，但只有满意的员工才能提供给患者满意的服务。医院在改善医疗服务行动计划中，十分注重关爱员工，成就员工职业的归属感、自豪感，打造和谐的家文化。

“我们要通过高服务水平让患者满意，提供广阔的职业发展空间让员工满意，这是盛京医院一直所坚持的方向。”赵玉虹说。