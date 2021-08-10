杜新平：纵深建设区域医疗中心 形成科学有序就医格局

日前，人民网·人民健康推出“领航者说”——《人民医者致敬建党百年》系列访谈，定向邀请公立医院带头人围绕公立医院发展、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设等主题进行分享。近日，天津市第五中心医院党委书记兼执行院长杜新平做客该栏目，就区域医疗中心的建设与发展相关话题分享了观点。

“天津市第五中心医院始建于1949年，至今已有72年的发展历程。近年来，随着区域医疗中心的建设，天津市第五中心医院在统筹区域内医疗资源，提供优质的医疗服务方面收获了突出、显著的发展成果。”杜新平在访谈中说。

杜新平表示，随着医改不断向纵深推进，我国医疗服务体系不断完善，医疗服务水平实现较快提升。但伴随老龄化、城镇化等社会经济转型，居民基本健康需求增长迅速，呈现出多样化特点，医疗机构的布局和医疗能力与人民群众的需求之间还有差距。

在分享建设区域医疗中心的意义时，杜新平谈到，国家区域医疗中心的建设在缓解国家医疗资源总量不足、医疗资源分布不均衡、医疗服务体系不完善等问题方面发挥了很大的作用，有深远意义。“在我国很多地区，科学有序的就医格局尚未形成，所以强化医疗服务体系布局是当下我国医疗事业十分紧要的任务，在医疗资源的分布上要实现国家有‘高峰’，区域有‘高原’，省里有‘高地’，切实满足基层群众就近就医的需求。”他说。

据杜新平介绍，天津市第五中心医院是天津市的区域医疗中心之一，主要负责滨海新区的医疗救治任务，其发展主要围绕三个核心方向：一是重点关注急危重症类疾病。急危重症类疾病的特征是发病急、危害大、难转院，需第一时间在区域医疗中心得到有效救治。二是重点关注急诊。建设急诊医学科，从基础设施、医疗设备、人员队伍等软硬件方面完善配置。三是重点关注儿童区域医疗中心建设。进一步完善儿童医疗卫生服务体系，优化优质儿童医疗资源区域布局，有效提高儿童医疗卫生服务能力。

谈及建设区域医疗中心与实现分级诊疗之间的关系时，杜新平认为，分级诊疗制度是合理配置医疗资源的重要举措，而建立区域医疗中心是促进分级诊疗制度实现，促进基本医疗卫生服务均等化的重要前提，对于医药卫生事业长远健康发展具有重要意义。

“2019年，国家卫生健康委等多部门提出要大力建设区域医疗中心。如今，天津市第五中心医院这一区域医疗中心的建设工作已取得阶段性成效。今年，我们将在总结已有建设经验的基础上继续探索，完善管理与研究机制，提高医院的医疗服务水平。”杜新平说。