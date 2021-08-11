王琛：推进互联网+医疗健康发展 打通患者就医的“最后一公里”

近日，兰州大学第二医院院长王琛做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目时表示，加快互联网+医疗健康的发展，有助于促进信息共享和互联互通，提升医疗服务能力，实现优质医疗普惠可及，进一步提升群众就医获得感。

据王琛介绍，近两年来，兰州大学第二医院通过建设智慧型医院来打通患者就医的“最后一公里”，积极利用信息技术，以智慧医院建设为主线，推动“互联网+医疗健康”的实际应用，全方位优化就诊流程，对诊前、诊中、诊后各个就医环节进行细化与流程再造，初步实现了患者在医院就诊的“零排队”。“患者提前通过手机端、自助机端等进行挂号缴费，根据短信、公众号推送的信息按时到诊，省去排队缴费、等待叫号等时间，将更多的时间留给医生和患者沟通病情，提高了诊疗效率。”王琛说。

“患者就诊检查结束或出院后，需要开立发票、打印报告、查询费用等，每个环节都需要花费不少时间。对此，我们推出电子票据、电子报告和电子出院证明书，患者可以在医院公众号平台上进行查询、下载并打印，减少不必要的纸质结果打印，节约诊疗资源，同时提升患者在医院就诊的舒适感。”王琛表示，患者在病区就可以办理出入院手续，这是该院在甘肃省独具特色的一项医疗服务。病区自助机可办理住院期间费用缴纳、费用查询、提交医保费用在线审核、审核通过后自助结算等业务，让患者在病区就可以轻松完成原本繁琐的出院手续。

“除了入出院的流程线上自助化，我们还打造了智慧病区。在智慧病区，患者在床边就可以完成住院费用缴纳、住院期间清单查询等，还可通过病区发布的健康宣教信息学习日常健康护理知识，以及点餐、购物、观看影视剧等。此外，护理站通过监护大屏可以随时掌握需要各类护理的患者情况，随时查看各项医疗事件，了解患者的医疗数据，方便为患者提供及时、有效的护理服务。”王琛说道。

为进一步提高医院的综合服务能力，兰州大学第二医院上线了“智慧医生”App，打破了医生只能在医院从事医疗服务的传统模式。利用互联网信息技术，医生手机端与院内医疗信息系统同步，为医生提供了HIS系统（医院信息系统）常用功能，如医嘱开立、检查预约、检验检查结果查看、抗菌药物审核等，同时支持图文、视频问诊。

王琛强调，互联网技术促进了优质医疗资源下沉，有效弥补了基层医疗服务能力不足、医疗资源短缺的问题。但是，远程问诊是通过视频形式进行的，不能直接接触患者，这给医疗安全带来一定挑战。因此，在推进互联网诊疗过程中，相关机构要加强对各级医生权限的把控力度，确保医疗质量和安全。