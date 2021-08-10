访谈预告：马胜军谈“发挥区域医疗中心引领作用 探索医联体发展新举措”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

8月13日上午10：00，聊城市人民医院党委书记马胜军将做客演播室，以“发挥区域医疗中心引领作用 探索医联体发展新举措”为题进行访谈。欢迎收看。

专家简介：

马胜军，聊城市人民医院党委书记，主任医师，心外科专家，山东第一医科大学兼职教授、硕士研究生导师。山东省医院协会副会长，山东省健康管理协会副会长，山东省医院协会质量管理专业委员会主任委员，山东省医学会医院管理分会副主任委员，山东省医师协会心外科医师分会委员，山东省心血管外科学会委员。

在国内外医学杂志发表论文112篇，主编著作4部，获国家发明技术专利2项，获省、市科技进步奖一、二、三等奖14项。是全国先进工作者、山东省抗击新冠肺炎疫情先进个人、山东省优秀医院管理者、山东省卫生系统医德医风先进个人、山东省医院卫生行业杰出贡献人物、“感动山东健康卫士”。

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