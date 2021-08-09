第五届中国国际积极心理学大会召开

2021年8月6日至8日，第五届中国国际积极心理学大会暨中国心理学会积极心理学专委会2021学术年会在线上举行。本次大会主题为“积极心理学的科学研究与中国实践”。大会由学术会议、专题论坛和会前工作坊3部分组成，海内外参会者超过40万人次。

清华大学党委常委、副校长、教务长杨斌在开幕式致辞中强调，培养国家人才需要积极教育，发展国家科技需要积极精神，振兴国家经济需要积极管理，清华大学连续主办5届中国国际积极心理学大会，产生良好社会影响。目前，新冠疫情全球肆虐，世界更需要弘扬积极、善良、合作、利他精神，依靠科学，战胜疫情，希望大会为世界人民和全国人民团结一心抗击疫情助力！

联合国教务科文组织驻华代表夏泽翰和中国心理学会理事长李红认为，在世界迎来百年未有之大变局的复杂时刻，日益严峻的国际形势给世界人民的获得感、幸福感和安全感带来了前所未有的威胁和挑战，同时也给积极心理学的研究和发展带来广阔空间。为此，来自全世界不同国家的积极心理学家们要进一步加强交流合作，携手共进，为开创全世界心理学更加美好的未来而努力。

大会学术委员会主席， 清华大学社会科学学院院长、心理学系主任彭凯平指出，此次大会是新冠疫情暴发以来，中国积极心理学界举办的第一次大会，也是国际积极心理学面向新时代新生态的一次跨文化交流。大会充分彰显了各国学者和积极心理学从业人员直面困难，迎战挑战的决心与信心。积极心理学的发展正逢其时、前景广阔，人类追求幸福、创造幸福的步伐不可阻挡。

开幕式上，彭凯平为清华大学积极心理学研究中心主任樊富珉教授颁发了“孙立哲-中国积极心理学终身成就奖”。奖项旨在表彰为积极心理学发展作出卓越贡献的各界人士。

主题大会中，清华大学教授樊富珉、哈佛大学教授埃伦·兰格、美国科罗拉多州立大学教授迈克尔·斯戴格、剑桥大学教授费利西亚·于佩尔、宾夕法尼亚大学教授詹姆斯·鲍威尔斯基等先后发表主题演讲。大会发行积极心理学重要英文期刊《Journal of Well-Being Sciences》，同时举办世界大学积极心理学研究中心联盟（P6联盟）成立仪式。此外，大会特设“社会心理服务的理论与实践”主论坛。论坛由大会秘书长、北京幸福公益基金会理事长、清华大学社会科学学院社会心理服务研究中心管委会副主任倪子君主持。各行业专家共同探讨了社会心理服务在政府、社区、学校、企业、医院等不同领域的研究、应用与实践。

据调查，新冠疫情在全球持续蔓延，不仅给人们的身体健康造成了巨大影响，也给人们的心理健康带来了创伤。为回应社会需要，努力以积极心理学服务社会建设，清华大学特举办本次第五届中国国际积极心理学大会暨中国心理学会积极心理学专委会2021学术年会，广泛邀请中外心理学界顶尖学者，总结交流国内外积极心理学领域前沿理论与研究成果，为推动积极心理学发展及其在教育、健康、司法、文化、企业和社会管理等领域中的应用提供坚实平台。

此外，为落实教育部要求各地大力培育学生的积极心理品质的文件精神，本届大会除“积极教育在中国的应用和进展”主论坛外，特意增加了积极心理学在教育领域应用的多个分论坛，分享相关研究及实践成果。