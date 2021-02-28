高文斌：加强和创新社会治理 开展社会心理服务

中国科学院心理研究所心理健康促进研究中心主任、中国科协全国心理学首席科学传播专家高文斌。王钰迪摄

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月27日，在主题为“重视心理健康 提升健康服务质量”的专场论坛上，中国科学院心理研究所心理健康促进研究中心主任、中国科协全国心理学首席科学传播专家高文斌表示，社会心理服务体系的根本是打造共建、共治、共享的社会治理格局。

“健康、教育和管理三个方面构成了社会心理服务的整体工作领域。”高文斌表示。在试点城市的调研过程中发现，应该着重从以下三方面开展工作：

首先，科学普及是心理服务工作的前提。科学普及能够更好地帮助管理部门进行一部分的工作职责区分。科学普及包括增强意识、普及知识和提升技能，科普不仅仅是让公众意识到需要加强心理健康，也有助于各级管理部门在工作流程中的交流和对接。

“其次，专业人员队伍建设是社会心理服务的重点、难点。”高文斌表示，在心理服务的开展过程中需要区分专业队伍和专职人员。要强化专职人员配置，结合具体工作中出现的问题，分层次、分领域，根据不同部门的特点建设专业心理服务岗位，具体解决工作中出现的问题。

与此同时，高文斌表示，要关注社会心理服务的内容和方式，需要强化社会心理服务和咨询治疗的区别，区分保障性服务和促进性服务，进一步优化资源的利用。