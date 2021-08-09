各地疫情速览：8月8日新增确诊病例125例 其中本土病例94例

人民网北京8月9日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例125例，其中境外输入病例31例（上海8例，广东8例，云南8例，北京3例，内蒙古1例，浙江1例，四川1例，陕西1例），本土病例94例（河南41例，江苏38例，湖南12例，湖北3例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例29例，解除医学观察的密切接触者1538人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例720例（其中重症病例13例），无现有疑似病例。累计确诊病例7674例，累计治愈出院病例6954例，无死亡病例。

截至8月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1603例（其中重症病例49例），累计治愈出院病例87587例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93826例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1127361人，尚在医学观察的密切接触者48314人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者39例，其中境外输入31例，本土8例（河南4例，湖北4例）；当日转为确诊病例43例（境外输入1例）；当日解除医学观察19例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者532例（境外输入401例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27858例。其中，香港特别行政区12013例（出院11725例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15782例（出院13066例，死亡809例）。

8月8日0—24时新增本土病例情况：

河南新增本土确诊病例41例 开封市1例、郑州市40例

据河南省卫健委消息，2021年8月8日0-24时，河南省新增本土确诊病例1例（开封市1例），无症状感染者转确诊病例40例（郑州市40例）。

江苏新增本土确诊病例38例 在扬州市

据江苏省卫健委消息，8月8日0-24时，江苏新增本土确诊病例38例（均为扬州市报告），4例为轻型，33例为普通型，1例为重型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

湖南新增本土确诊病例12例 张家界市10例、益阳市2例

据湖南省卫健委消息，2021年8月8日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例12例（张家界市10例，益阳市2例），其中益阳市2例为无症状感染者转确诊。

湖北新增本土确诊病例3例 武汉市2例、荆门市1例

据湖北省卫健委消息，2021年8月8日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例3例（均为本土确诊病例，武汉市2例，荆门市1例，均已转至定点医疗机构救治）。