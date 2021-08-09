有标准的煎饼馃子更香

煎饼馃子是天津最具代表性的地方小吃之一。近日，天津市人社局组织天津市餐饮行业协会煎饼馃子分会制定了“天津煎饼馃子制作专项职业能力职业标准”，并且对天津煎饼馃子中粉糊、豆浆、馃子、馃箅儿、调料、造型等相关知识、操作规范、具体标准，给出了严格说明。

地方小吃一般都是区域性具有代表性的传统美食，尽管做法大同小异，但不同手艺人做出的风味不尽相同，各有千秋。由于没有相对统一的制作标准，地方小吃很难形成整体的品牌效应，很难走出地方市场的“小圈子”。天津市有关部门为煎饼馃子制定标准，无疑有利于提升本地小吃产业竞争力。

近段时间，各地为了提升地方小吃的整体品牌效应，相继推出地方特色小吃、传统美食的行业标准。如“南京鸭血粉丝汤”“扬州炒饭”“沙县小吃”等，取得了不错的效果。越来越多的地方意识到，制定地方特色小吃、传统美食标准，是实现品质化、品牌化、产业化的必经之路。在行业标准的规范下，不仅能有效保障食品安全，也可以不断形成规模庞大的产业链，进入更为广阔的市场空间，从而带动地方经济发展。

还要认识到，尊重传统产业、把传统产业做大做强，需要制定相应的标准，提供合理的制作规范参考，但绝非以此强制当地店铺、摊点和厨师必须完成机械化操作，失去进一步丰富口味、升级小吃的可能性。在标准范围内，打造符合百姓口味、具有风味特色的更多美食，才能推动地方小吃产业变得更好。(尹娟)