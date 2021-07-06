乐见为小吃确立生产标准

近日，南京市相关部门为速食“鸭血粉丝汤”确立了企业生产标准，鸭血、鸭肠等鸭产品和高汤合在一起的物料包，重量须超过总含量的50%；料包内的鸭产品占比要超过50%。相关生产企业在符合标准的前提下，方可申请食品生产许可。

不少地方都有特色传统小吃或特色餐饮，以至在网络的传播效应下成为“网红产品”。但是，由于餐饮产品成分的复杂多样，很多餐饮产品难以形成明确的行业标准或生产标准。小吃产品中肉制品的含量、料包的含量、液体的含量为多少，比较难量化。

这显然既不利于特定行业的健康发展，也不利于保护消费者权益。比如，在生产标准不明确时，一些生产经营者为降低成本，很有可能随意降低餐饮产品中肉类制品的含量，对其他同类产品和企业产生挤出效应。一旦发生纠纷，难以判定孰是孰非，让消费者吃亏后难以维权。

需要说明的是，南京市有关部门此次标准主要偏重生产标准，即某个产品中某种成分的含量标准。这对食品生产企业提出了更高要求，其生产特色食品时既要确保产品原料和食品添加剂符合食品安全标准，各个成分的含量又得达到标准，能够让消费者购买到正宗的特色小吃，不至于被“伪特色”欺诈。这样的做法值得肯定和推广。（史洪举）