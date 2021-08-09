中国疫苗：巴西抗击疫情的有力武器

变异新冠病毒加剧传播为全球抗疫带来新的挑战。疫苗是应对疫情的有力武器，有助于全球早日构筑起免疫屏障。中国一直努力为提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作贡献。

事实证明疫苗是“安全、有效和有质量保证的”

8月1日晚，来自中国的约2000升新冠疫苗活性成分运抵巴西圣保罗市瓜鲁柳斯国际机场，圣保罗州布坦坦研究所收到这批疫苗原液后，可生产出400万剂“克尔来福”新冠疫苗。圣保罗州卫生局局长让·戈林奇泰因表示，按照布坦坦研究所和巴西卫生部签署的“国家新冠免疫计划”第二阶段合同要求，新一批次生产出的疫苗将在20天内交付使用。

今年1月17日，由北京科兴中维生物技术有限公司和圣保罗州布坦坦研究所合作生产的“克尔来福”新冠疫苗获得了巴西国家卫生监督局的紧急使用授权，截至7月底，布坦坦研究所已向巴西卫生部交付了6280万剂成品，占巴西疫苗接种总剂量的45%。

新冠灭活疫苗“克尔来福”已正式通过了世卫组织紧急使用认证。事实证明这款疫苗是“安全、有效和有质量保证的”，圣保罗市爱因斯坦综合医院传染病专家罗德里格斯对科技日报记者表示。

罗德里格斯介绍说，巴西圣保罗州政府5月底公布了该州塞拉纳市全面接种科兴疫苗的试验结果。在没有接种疫苗之前，塞拉纳市民众新冠感染率高，市长卡皮特利曾表示，每100个新冠检测中就有35个呈阳性。布坦坦研究所在2020年提出了一项“S计划”，即通过大规模人群接种进行疫苗有效性的研究。塞拉纳市被选中作为该项研究的首个试点城市。根据计划，除孕妇、哺乳期女性及医疗上的禁忌人群外，全市18岁以上居民均可进行疫苗接种。统计显示，塞拉纳市共有居民45644人，报名参加此次接种的居民达到28380人，自2021年2月17日全市启动疫苗接种以来，共有27619人完成了第一剂疫苗的接种，占报名总人数的97.3%。

与试验开始之初的数据相比，全面接种完成后，当地新增有症状新冠病例数下降80%，住院人数下降86%，新增死亡病例数下降95%。试验另一项重要结论来自塞拉纳市和周边城市疫情的反差。约有1万名塞拉纳市民在邻近大城市里贝朗普雷图工作。在里贝朗普雷图及周边其他城市疫情依旧严重的同时，塞拉纳市的疫情却得到极大缓解。

各地正在加快新冠疫苗接种进度

罗德里格斯指出，变异病毒的出现与传播是导致巴西疫情不断恶化的关键因素。自2020年疫情暴发以来，在巴西已发现90多种新冠病毒毒株。7月15日，巴西卫生部通报，在里约热内卢、圣保罗、米纳斯吉拉斯等7个州已发现27人感染德尔塔毒株，其中5名感染德尔塔毒株的患者已经死亡。目前这种变异毒株在圣保罗市已经出现社区传播。

面对严峻疫情形势，巴西各地正在加快新冠疫苗接种进度。截至8月1日，巴西全国已有超过1亿人接种了第一剂新冠疫苗，占总人口的47.64%。根据巴西卫生部提供的数据，在截至8月1日的一周内，巴西日均新增确诊病例35645例，比两周前数据下降了12%；日均新增死亡病例984例，比两周前数据下降了20%，创下今年1月20日以来同期最低纪录。

“科兴疫苗不仅是巴西疫苗接种计划中使用最多的疫苗，而且能够有效对抗在巴西、英国及南非出现的变异病毒，显示了较好的保护效果。”罗德里格斯强调说。

可帮助70岁以上人群有效抵御伽马变种

近期，布坦坦研究所发布的一项研究结果显示，中国科兴疫苗可以帮助70岁以上的老年人有效抵御新冠病毒伽马变异毒株。该研究由来自布坦坦研究所、圣保罗州卫生厅、泛美卫生组织、圣保罗大学以及美国佛罗里达大学、耶鲁大学等多家科研机构的研究人员共同完成，研究对象为43774名居住在巴西圣保罗州的70岁及以上居民。

研究显示，各项保护率指标会随年龄增长而下降，在70—74岁这个年龄段，科兴疫苗预防有症状感染的有效率达到61.8%，预防住院的有效率达到80.1%，预防死亡的有效率为86%。伽马变异毒株最早于2020年11月在巴西出现，如今已在包括美国、英国在内的75个国家广泛传播。圣保罗州伽马变异毒株感染病例已占所有确诊病例的90%以上。

“今年1月巴西全国开始接种疫苗，科兴疫苗是我们唯一的选择。使用科兴疫苗让我们减少了重症和死亡病例，缓和了医院压力。目前来看，这是一款不错的疫苗。”罗德里格斯说。

按照圣保罗州政府新冠疫苗接种计划，将在8月底之前完成全州所有成年人口的第一剂新冠疫苗接种工作。在此之后，该州约320万的12—17岁青少年将于8月23日开始接种辉瑞疫苗。7月30日，巴西国家卫生监督局已收到布坦坦研究所申请，要求将3—17岁人群纳入科兴疫苗接种范围。布坦坦研究所表示，研究显示科兴疫苗安全有效，可诱导3—17岁人群产生免疫反应。目前巴西国家卫生监督局正对该申请进行审核工作。