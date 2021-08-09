郑州本土确诊病例达81例 全员开启第三轮核酸检测

记者8日晚间从郑州市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，自7月30日以来，该市累计报告本土确诊病例81例。目前，这座有着超千万人口的城市正在进行第三轮全员免费核酸检测，以发现尚未被察觉的感染者。

据发布会通报，截至8日18时，该市新增本土确诊病例1例，原无症状感染者转确诊40例；新增无症状感染者1例。自7月30日以来，郑州市累计报告本土确诊病例81例、无症状感染者44例。以上病例均按要求实施集中治疗或隔离医学观察。

此前，郑州市已进行两轮全员免费核酸检测，其中第一轮查出确诊病例及无症状感染者99人。第二轮核酸检测采样人数1083.29万人，其中5管样本异常。

据出席发布会的郑州市政府副秘书长李慧芳介绍，截至8日18时，郑州市第三轮全员核酸检测已采样628.58万人，检测36.52万人，检出异常结果1例。

郑州市核酸检测部检测组成员李硕在发布会上说，为了开展第三轮全员核酸检测，郑州市共设置固定和流动采样点4000多个，调配采样人员约2万余人，预计参与采样人员约1000万余人，第三轮全员核酸检测将于9日24∶00结束。

在核酸检测中，官方对出入过郑州市第六人民医院、郑州市第六人民医院医护人员及工作人员等重点人群和老弱病残、行动困难人员上门采样，尽量减少市民等待时间，确保采样工作快速高效地进行。(记者 肖开霖 韩章云)