口罩通气阻力不合格不影响“主要性能”吗？

据央视报道，因生产、销售不合格的一次性医用口罩，近日云南白药受到云南省药品监督管理局的行政处罚，处罚结果为没收该批口罩35095只，并处以货值金额五倍的罚款（110299.15元）。云南白药就此向消费者和社会各界道歉，表示该批口罩其他的技术标准都合格，不影响主要性能，但通气阻力不符合规定的参数，会影响佩戴时的呼吸感和舒适度，给消费者带来了不便。

作为头顶驰名商标品牌光环的企业，云南白药竟然制售不合格的医用口罩，着实让人震惊。而云南白药的致歉信也有点轻描淡写的意思，让人感到诚意不足。根据致歉信，似乎口罩的通气阻力并非主要性能参数，而是边缘性能的参数，通气阻力参数不达标不影响口罩主要性能的达标——言外之意是，从主要部分看，口罩依然是合格的、安全的，只是戴着有些不舒适、不方便而已。

显然，这是一种错误的“质量逻辑”。口罩的透气性不仅影响佩戴舒适度，也影响佩戴安全度，如果透气性不好，消费者佩戴时就会感到呼吸困难，使用不当可能会造成严重后果。如果佩戴者有呼吸系统、心脏等方面的疾病，或者佩戴者从事体育活动，通气阻力不达标的口罩会导致呼吸不顺畅，甚至会造成缺氧，可能会带来更大的健康隐患。可以说，通气阻力不达标已经影响到了口罩的主要性能。

实际上，口罩的每一项被列入质量标准、检测标准的参数都是“平等”的性能参数，都是主要性能参数或重要性能参数。评判口罩是否合格，须遵循“木桶原理”，只要有一项性能参数出现短板、不达标，口罩就应被一票否决，就应当在整体上被判定为不合格。

这也意味着，口罩如果有一项性能参数不合格，其他性能参数都失去了“合格基础”。既然云南白药的涉案口罩已被监管部门判定为不合格，再谈“主要性能”已经没有意义。云南药品监管局对涉案口罩作没收处理（按法律程序，下一步须对没收的不合格口罩进行销毁），就是对口罩“性能”和“价值”的依法判定。

口罩是重要的防护用品、抗疫物资，在德尔塔等变异病毒肆虐、疫情防控陷入持久战的情势下，本着“一项参数不达标，其他参数全作废”的原则对口罩进行监管，符合从严监管防疫物资质量的需求，符合监管规律和执法操作规范，符合消费者的个人防护需求、健康安全需求，符合疫情防控的总体需求。

质量是企业的生命线，高质量的合格产品输出能够减少甚至消除企业的违法风险和成本，能给企业的品牌和信誉加分，支撑企业的健康持续发展。企业作为防疫物资质量的第一责任人，必须摒弃“主要性能、次要性能区分理念”或者重“主要性能”轻“次要性能”的理念，统筹对待每一项质量参数，切实加强质量管理，严把每一个质量环节，保障每一项质量参数都达标。

这样才能消除产品的质量短板，夯实产品的质量基础，才是对消费者负责、对疫情防控的大局负责。