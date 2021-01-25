个人防护要牢记佩戴口罩“三字诀”

严防新冠肺炎疫情，正确做好个人防护至关重要。口罩作为预防呼吸道疾病的“过滤屏障”，只有确保其正确使用和处置，才能发挥应有的效果。不正确使用口罩不仅无法隔离病毒，还可能会增加病毒传播风险。

新型冠状病毒可通过呼吸道飞沫传播，市疾控中心专家表示，飞沫传播距离很短，一般在1至2米内，不会在空气中长期漂浮。如果病人在讲话、咳嗽、打喷嚏时，与其近距离接触，又没有采取防护措施，是非常容易发生感染的。科学佩戴口罩既保护自己，也保护他人。

那么，如何正确戴口罩？市疾控中心传染病控制科刘继锋为大家总结了简单易懂的正确有效佩戴口罩“三字诀”，即：

洁双手。佩戴口罩前要洗手，摘下口罩前后要洗手，并将口罩弃置于垃圾桶内。切忌用不干净的手触摸眼睛和口鼻。

辨正反。戴口罩前，要将口罩鼻夹侧朝上、深色面朝外。如口罩无颜色区别，可根据口罩皱褶判断，皱褶处向下为外。

严密合。戴口罩时，用双手手指置于金属鼻夹中部，一边向内按压，一边顺着鼻夹两侧移动指尖，直至将鼻夹完全按压成鼻梁形状为止，同时快速吸气，检查空气是否有从口罩边缘包括鼻梁处泄漏，再调整鼻夹。

防飞溅。打喷嚏或咳嗽时不需要摘下口罩，可适时更换。如果不习惯，可摘下口罩用纸巾或肘部遮掩口鼻。

巧更换。口罩佩戴使用中，如果发现口罩明显潮湿或脏污，建议更换新口罩。

一次性医用口罩戴多长时间需要换？专家建议，医用口罩一般建议使用时间为4至6个小时，在人口密集的场所连续佩戴4小时以上建议更换一次口罩。

此外，戴口罩还有以下几点事项需注意。口罩拉至下巴处传染风险会增加。由于感到憋闷不适，有的人在佩戴口罩时不把鼻部严密盖住，有的人甚至直接把口罩拉到下巴处。专家表示，类似佩戴方式均不可取。

另外，勿跟风佩戴透明口罩，因为并不能起到应有的防护作用。市疾控专家表示，正规的医用口罩是通过材料来通气，并且阻隔飞沫。网上的“透明口罩”材质是塑料，既不能通气，也不能过滤病毒颗粒，起不到防护作用。此外，对于一些棉布口罩、自制口罩也不建议佩戴。

记者 王江黎