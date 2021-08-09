为祖国健康工作五十年（新视角）

“争取至少为祖国健康工作五十年。”清华大学在上世纪50年代喊出的这句口号，主要是鼓励清华学子多参加体育运动，强健体魄、为国效力，这成为清华大学文化中的重要组成部分，激励着一代又一代学子。

60多年过去，这句话依然适用于当下。无论是中老年人，还是青年学生，想要为祖国健康工作，首先需要一个健康的身体。没有身体的这个“1”，不只是无法报效祖国，个人的价值和梦想都无法实现，拥有再多的“0”，最终也只是“0”。

尤为注意要重视健康的，就是青年人。“年轻人抗造，不怕。”“我年轻，我身体好。”每当有人劝阻年轻人不要过度损害身体的时候，这些话就成为了理由。年轻无极限，但是身体却有。不知保养，过度损耗，吃亏的最终还是自己。

越来越多的年轻人意识到了自身的健康问题，加入到养生大军之中。“保温杯里泡枸杞”“可乐里面加生姜”……这些话看似调侃，但也反映出了年轻人养生的真实现状。而且，年轻人有着较高的消费能力和独特的需求，药企、零食企业、电商等都看中了这片蓝海，开始推出更加适合年轻人的养生产品。据估算，年轻人养生的市场已经达到了千亿元的规模，随着需求的提升，市场规模还将进一步扩大。随之而来的，年轻人养生产品的供给越来越丰富，年轻人养生的质量会进一步提高。

养生不是中老年人的专利。对青年来说，养生是为更好地工作学习和生活。但是打着养生的旗号，却依旧干着损害健康的事儿实在是不可取。现在年轻人中流行“朋克养生”，就是“敷着最贵的面膜却熬着最晚的夜”“一边蹦迪，一边吃着护肝丸”，说白了就是形式主义。这样的养生方式，除了花费巨大之外，几乎没有任何好处，最后得到的可能就是一点点心理安慰，甚至对自身健康，对工作生活还会产生一些不良影响。

养生是个人的选择，但从更宏观的视角来看，这是一种对社会压力的积极应对。当代青年，虽然拥有许多过去没有的条件，但是也在承受着很大的压力，比如工作压力、家庭压力等，这会导致一些年轻人产生不同程度的心理和身体疾病。养生正是为了应对这些疾病，防患于未然。这也在提醒我们，政府和社会依旧任重道远，需要建立健全各种保障制度，让青年人减少后顾之忧，能够为自己、为社会、为国家努力拼搏，激扬青春力量。

这是一个最好的时代。青年人可以在实现中华民族伟大复兴的中国梦的大潮中大有可为，大有作为。前途一片光明，脚步需要踏实。而这踏实的脚步需要的正是一个健康的自己。虽然有人调侃甚至嘲讽年轻人养生，但是养生确是一种保持健康的方式。对年轻人来说，无论采用哪种方式，只要能够达到保持健康、强健体魄的目的，都可以尝试。只有拥有了强壮的身体，那才能真正实现“为祖国健康工作五十年”。