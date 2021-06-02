坚强打工人、佛系养生党、精致爱美族……

90后热衷养生 保健品玩新花样

营养素、护眼丸、健肝片……各路保健品的销量一路攀升，这可并非中老年人在“买单”！

当90后开始多喝热水、保温杯里泡枸杞、主动穿上了秋裤，养生类话题就不再只属于中老年人。全球市场研究机构益普索Ipsos近日发布《90后养生日志消费趋势洞察》，原来注重养生“内服外调两手抓”的90后才是保健品市场的最大买家。

调研显示，工作学习和熬夜通宵让90后不得不开始关注养生，当他们聊到这个话题时，情绪健康、身材管理、睡眠改善是排名前三位的健康诉求；而增长速度最快的前三个健康需求分别是睡眠、脱发及口腔问题。

90后养生，内服外调两手抓。他们普遍认为摄入类食物与产品的选择都对养生起到作用。在内服、锻炼、饮食调整、作息调整、中式养生、休闲娱乐、看医生等众多健康解决方案中，包括药、保健品、食材在内的“内服”遥遥领先。

选择内服养生，他们偏好含天然成分的保健品，果蔬植物有机萃取也深受喜爱，中药材、珍稀成分则成为新宠，例如选择由茯苓、陈皮、决明子、山楂等纯中药配方制成的瘦身茶代替日常茶饮。

为了迎合这一新兴市场，保健品有零食化、即食化的趋势，做成冻干、糖果、果冻、即饮产品会更加受欢迎。此外，产品包装的便携性、个性化、环保，甚至社交特征化也是“圈粉”的重要因素。

坚强打工人、佛系养生党、精致爱美族、自律健身党、熬夜党、年轻家庭——90后养生人群被细分为这六类，你属于哪一队？

其中，坚强打工人受到工作与生活的双重压力，处于步入职场的初中期，生活节奏快、饮食习惯不佳，部分人群有亚健康症状，并且高频、长时间使用电子设备。他们选择保健品更关注抗疲劳、睡眠健康、抗焦虑、眼部健康等功能，主要养生场景在办公室、通勤出差途中，并且多为随餐服用。

佛系养生党已具备了良好的养生意识，保温杯泡枸杞、晚上泡脚足浴，实现好的气血循环是常备养生方式。

精致爱美族是在生活中非常注重外在形象的一群人，以女性为主，会投入较多时间进行个人外在形象管理，除了使用护肤品，也会考虑通过日常膳食补充剂来达到美容相关需求，口服营养素、葡萄籽、胶原蛋白深受该类人群喜爱。

自律健身党将运动作为生活中必不可少的日程，其中，减脂是女生首选，增肌则是男生的主要诉求。在规律运动的同时，选择蛋白粉、代餐、复合营养等膳食补充剂来巩固健身成果并达到更显著的效果。

熬夜党通宵熬夜追剧、打游戏，享受夜晚时光。当然，他们在熬夜的时候也意识到这些不良生活习惯或多或少会带来一些健康问题，因此带着悔恨弥补的心态，针对性选择一些诸如美容养颜、护肝、抗疲劳、消化健康类的保健品进行摄入。

最后，就是已经步入全新人生阶段的年轻家庭。为了健康地孕育下一代，以及让全家享受更高质量的家庭生活，营养保健品成为家庭常备物品，产品功能覆盖备孕、孕期健康、日常营养元素、儿童与老年人保健、免疫力提升等。（记者 陈斯）