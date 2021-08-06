如何阻断乙肝母婴传播？专家从全孕产周期提出建议

今年7月28日世界肝炎日，东南大学附属第二医院妇产科主任韩国荣在做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端时，就阻断乙肝母婴传播问题，从孕前、孕中及产后分别给予建议，为全孕产周期妇女提供帮助。

韩国荣介绍，乙肝育龄妇女在准备生育前，一定要到专业的妇产科或肝病内科去做疾病评估。这包括疾病状态和母婴传播风险评估，医生会根据病情制定出生育计划和方案。

她还提出，对婚检或体检查出乙肝阳性患者，一定要去医院做评估和检测，医生结合当前所处状态对患者进行指导并管理，帮助有计划地怀孕生产。针对孕期筛查发现患者，需要到专科医院进行疾病和传染性评估，制定方案，进行治疗，整个孕期和分娩都需要按照医生制定的方案进行监测。

在访谈中，韩国荣还提到一个特殊状况，即患者没有在三级网络管理系统中建档，却来医院分娩，对此医院要做急诊乙肝筛查，24小时内出报告。如果筛查出阳性，分娩会按乙肝阳性处理，同时做好精准定量检测，产后对母婴进行严密随访。如情况特殊应采取快速紧急补救措施，做好应急防控工作，在孩子出生后依据妈妈的病毒量做治疗，同时监测婴儿，对产后妈妈的疾病管理也会进一步跟进。