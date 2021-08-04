美疫苗接种率“北高南低” 白宫忧感染德尔塔病例激增

综合报道，近来，因具高度传染性的德尔塔毒株快速蔓延等原因，美国新冠疫情出现反弹。由于住院病例增加，医院已不胜负荷。

与此同时，美国疾控中心(CDC)数据显示，截至当地时间2日，全美成年人有70%接种了至少一剂疫苗，但这一目标较总统拜登的预定计划迟了约一个月。而且，各州接种率呈“北高南低”落差的现状，引发担忧。

资料图：当地时间5月17日，民众从美国纽约市犹太社区的一所学校外经过。 中新社记者 廖攀 摄

全美疫情严峻

七天平均感染人数超2020年夏天峰值

据报道，受暑假出行和德尔塔毒株加速传播等影响，美国疫情大幅反弹，目前住院新冠患者人数已升至2020年夏季的峰值，每日新增病例逾7万例，而多数新病例来自接种率较低的社区。

美国疾控中心主任瓦伦斯基还表示，美国七天平均住院冠病患者约6200人，较此前七天增长41%。

在佛州，3日有超过1.1万名新冠患者正在住院治疗，连续第三天打破住院人数纪录，其中约2400人正在重症监护室治疗。但佛州州长德桑蒂斯重申，虽然病例增加，但该州不会再次封锁，而个人应该接种疫苗。佛州是最早重新开放的州之一。

资料图：美国自然史博物馆变新冠疫苗接种点。

接种速度显著放缓

各州接种率呈“北高南低”落差

根据美国疾控中心公布的数据，截至8月2日，70%的美国成年人接种了至少一剂新冠疫苗。美国总统拜登原本期望在7月4日达成这个目标，但随着接种速度显著放缓，这一目标迟了约一个月才实现。

美媒统计还发现，各州接种率呈现“北高南低”落差，其中北部佛蒙特州一剂接种率已达该州人口的75.7%，但南部密西西比州仅为39.8%。

白宫应对新冠疫情协调官齐恩茨在疫情通报会上，对感染德尔塔毒株的病例持续上升表示担忧。“这些病例集中在接种率较低的社区。事实上，接种率最低的七州只占美国人口的8.5%，却占美国新病例的17%以上。”

当地时间7月30日，美国纽约州市民在长岛一家超市购物时佩戴口罩。中新社记者 廖攀 摄

在遭遇监管和后勤等挫折后

美国终于向海外提供超1亿剂疫苗

另一方面，白宫3日表示，拜登政府已向60多个国家和地区运送了超过1.1亿剂新冠疫苗。白宫称，这1.1亿剂疫苗是“首付”，“从本月底开始，政府将开始运送5亿剂辉瑞疫苗，美国已承诺购买并将其捐赠给100个有需要的低收入国家。”

此前，由于“后勤、监管、外交等方面的障碍”，疫苗过剩的美国的“发货”进展曾一度延缓。

此外，世界卫生组织估计，要达到全球70%的人口接种疫苗的目标，共需要110亿剂疫苗。